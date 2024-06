Córka Niemena zaśpiewała utwory ojca. Występ podzielił internautów

Opole 2024: Debiutujący wokaliści w utworach Czesława Niemena

Podczas pierwszego dnia festiwalu w Opolu odbył się konkurs "Debiuty", podczas którego wokaliści mierzyli się z utworami Czesława Niemena. Legendarny artysta w tym roku obchodziłby 85. urodziny. Największe wrażenie na jurorach zrobił Norbert Wronka. 19-latek zaśpiewał utwór "Nie wiem, czy warto".

"Inny nie znaczy gorszy. Czesław Niemen też był inny. Nie oceniajcie ludzi po okładce, doceniajcie innych. Razem zmieniajmy świat" - mówił po odebraniu nagrody. Z kolei nagroda publiczności powędrowała do Alana Cymbalisty, który oczarował słuchaczy swoją interpretacją piosenki "Dobranoc".

Natalia Niemen zmierzyła się z repertuarem słynnego ojca

Na opolskiej scenie pojawiła się również córka Niemena, Natalia. 48-l"atka zaśpiewała utwory ojca - między innymi "Dziwny jest ten świat" czy "Począwszy od Kaina". Swoim występem Natalia Niemen rozpoczęła koncert "Debiuty - Niemen symfonicznie". Chociaż opolska widownia nie kryła swojego entuzjazmu, to internauci nie byli już tacy zadowoleni. Część z nich nie szczędziła krytyki pod adresem piosenkarki.

"Zmasakrowała piękne utwory ojca", "Jak można tak sponiewierać i skopać klasykę polskiej piosenki? To powinno być karalne. Chcę wierzyć, że Czesław Niemen tego nie słyszy", "Nie słuchałam tego z przyjemnością", "Nie dla niej scena, niestety, może malarstwem niech się zajmie, też kierunek artystyczny", "Niemen przewraca się w grobie, porażka", "Ona nigdy nie umiała śpiewać, to nie pierwszy taki raz. Myślała, że jak jest córką Niemena, to i wielką piosenkarką z talentem. A tutaj talentu do śpiewu akurat brak" - można przeczytać w komentarzach.

Są jednak i tacy, którym spodobała się jej interpretacja kultowych utworów. Niektórzy podkreślali, że Natalia Niemen zawsze będzie miała na swoich ciężar legendy ojca, a nie jest łatwo wyjść z cienia tak uwielbianego i cenionego artysty. "Mega hejt leci na tą artystkę ostatnio. Ciężko nosić brzemię córki legendy. Dla mnie tak jak napisałem wyżej, artystka. Brawo!", "Ludzie, przecież to jest kosmiczny wokal i genialne wykonane po swojemu te utwory", "A ja tu słyszę naprawdę ładną barwę głosu i charakterystyczny styl jej ojca. Może właśnie o to chodziło".

A jak wy oceniacie występ Natalii Niemen?