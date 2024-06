Norbert Wronka wygrywa debiuty w Opolu. Drugie dno zwycięstwa na festiwalu Opole 2024?

Pierwszy dzień festiwalu Opole 2024 za nami. Główną nagrodę w konkursie "Premiery" zdobył duet Józefina & Skubas za utwór "Gdy jest brzydko". Z kolei debiuty w znakomitym stylu wygrał Norbert Wronka. 19-latek, który niedawno skończył liceum w Lesznie, oczarował i widzów, i jurorów. - Poziom adrenaliny ogromny, jeszcze się trzęsę. Spełniłem swoje największe marzenie, sam wykon na tej scenie to już coś dużego - mówił na gorąco po występie młody artysta (tu zobaczysz zapis relacji z festiwalu Opole 2024). Dłuższego wywiadu Norbert Wronka udzielił portalowi nto.pl już po tym, gdy okazało się, że wygrał tegoroczny festiwal w Opolu. - Wciąż trudno mi uwierzyć, że to się naprawdę stało. Opole to już było spełnienie moich marzeń, a zdobycie Karolinki wydawało się czymś bardzo odległym. Na początku bardzo się bałem, ale chciałem pokazać przede wszystkim w tym utworze siebie i swoje emocje - podkreślił piosenkarz. Niektórzy sugerują, że wygrana Norberta Wronki ma drugie dno. Nie chodzi jednak o żadną teorię spiskową.

Nie przegap: Opole 2024. Nieeleganckie zachowanie Elżbiety Zapendowskiej. Jak tak można?!

Kim jest Norbert Wronka? 19-latek z Dębowej Łęki wygrał Opole 2024

Rozmawiający z Norbertem Wronką dziennikarz stwierdził, że jego zwycięstwo podczas festiwalu Opole 2024 "jest najlepszym dowodem na to, że Polska jest tolerancyjna i otwarta na inność". - Myślę, że to wspaniałe, że coraz więcej ludzi docenia różnorodność i oryginalność. Polska staje się coraz bardziej otwarta, a takie wydarzenia jak Opole pokazują, że jest miejsce dla różnych stylów i osobowości. Jestem wdzięczny za tę szansę i mam nadzieję, że mogę inspirować innych, aby byli sobą - podkreślił w odpowiedzi na te słowa Norbert Wronka, ktróry po wygranej na festiwalu w Opolu zamierza iśc za ciosem. - Chciałbym kontynuować rozwijanie swojej kariery, tworzyć nową muzykę i pokazywać ją szerszej publiczności. Opole było dla mnie ogromnym krokiem naprzód i mam nadzieję, że to dopiero początek - zapowiedział 19-letni artysta. Kim jest Norbert Wronka? Jak czytamy w portalu Leszno24.pl, mieszka on w Dębowej Łęce i jest absolwentem III LO w Lesznie. Norbert Wronka już wcześniej był znany części widzów TVP, bo w 2022 roku dotarł do półfinału programu "The Voice od Poland". Zamiłowanie do muzyki laureat festiwalu Opole 2024 wyniósł z domu. Na akordeonie bowiem grał jego tata.

Pod quizem znajduje się galeria zdjęć z festiwalu Opole 2024

Festiwal w Opolu. Ultrałatwy QUIZ sentymentalny. Dopasuj przebój do wykonawcy. Rodowicz, Budka Suflera, Skaldowie i inni Pytanie 1 z 20 "Anna Maria" to przebój zespołu: Lady Pank Maanam Czerwone Gitary Dalej