Opole 2024: Norbert Wronka wygrał konkurs "Debiuty". Ważny apel, ogromne wzruszenie

Opole 2024: Pierwszy dzień za nami! Piątek, 31 maja 2024 roku, pełen był wielkich emocji. 50-lecie sceniczne i koncert Michała Bajora, występy zaproszonych gości, no i oczywiście "Premiery" oraz "Debiuty". W pierwszym konkursie nagrodę ZAIKS za muzykę otrzymał Piotr Cugowski z utworem "Cisza przed burzą". Z kolei nagroda za tekst powędrowała do duetu: Józefina & Skubas i utwór „Gdy jest brzydko”. Ci sami otrzymali również nagrodę główną od jury w konkursie "Premiery". Z kolei Nagroda Publiczności im. Karola Musioła ufundowana przez miasto Opole w konkursie "Premiery" powędrowała do: Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil, „Ławeczka”. A co z konkursem "Debiuty"? Dziesięciu wykonawców mierzyło się z utworami wielkiego artysty, Czesława Niemena. Na scenie festiwalu w Opolu w oczekiwaniu na wyniki występowała nawet Natalia Niemen. Ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Albo zwyciężczyni. Kto wygrał konkurs "Debiuty" na festiwalu w Opolu 2024? Poznajcie wyniki.

Opole 2024: XXX wygrał konkurs "Debiuty". Artyści mierzyli się z repertuarem Niemena. WYNIKI

W konkursie "Debiuty" na festiwalu w Opolu 2024 główna nagroda powędrowała do: Norbert Wronka. Podzielił się on z widzami poruszającym apelem. - Inny nie znaczy gorszy. Czesław Niemen też był inny. Nie oceniajcie ludzi po okładce, doceniajcie innych. Razem zmieniajmy świat - zaapelował Norbert Wronka, zwycięzca konkursu "Debiuty". Nagroda Publiczności powędrowała z kolei do innej osoby. Był nią Alan Cymbalista. Również gratulujemy!

Zobacz również galerię zdjęć: Opole 2024: Pierwszy dzień festiwalu, 31 maja

Sonda Lubisz festiwal w Opolu? Tak Nie przepadam Nie mam zdania