Już wszystko jasne! Józefina & Skubas z główną nagrodą konkursu "Premiery" na festiwalu Opole 2024 (tu możesz śledzić relację z festiwalu w Opolu). Duet porwał publikę utworem "Gdy jest brzydko". Kim są artyści, którzy wygrali konkurs premier podczas tegorocznego festiwalu w Opolu? Notkę o niezwykłym duecie możemy znaleźć m.in. na stronie Radia Ople. - Artyści, których połączyła podobna wrażliwość, a także miłość do smutnych piosenek, Skubas oraz była już wokalistka Varius Manx, Józefina, nagrali wspólny utwór "Gdy jest brzydko". To piosenka o tym, jak to jest, kiedy opada romantyzm i pozostaje proza życia - czytamy w portalu. Co ciekawe zwycięski kawałek powstał już jakiś czas temu, ale - jak wyjawiła Józefina - czekał w szufladzie "na swój moment". Jak widać, czekanie się opłaciło. - Kiedy pojawił się pomysł, żeby zgłosić premierę na opolski festiwal – wyciągnęliśmy "Gdy jest brzydko" z tej szuflady i dokończyliśmy tekst w wersji na duet, w Zakopanem, w Domu Pracy Twórczej. Ta piosenka jest dla mnie jak kartka z pamiętnika - zdradziła artystka.

Nie przegap: Płacz niósł się po całym amfiteatrze! Wzruszające sceny na estradzie festiwalu Opole 2024

Józefina poza występami w Varius Manx ma na swoim koncie współpracę z Piotrem Rubikiem jako solistka. Grała też w teatrze Studio Buffo. Co ciekawe, już 2007 roku zwyciężyła w "Opolskich Debiutach", a także w finale programu "Szansa na Sukces". Skubas natomiast zasłynął z albumu "Wilczełyko". Artysta na swoim koncie ma cztery długogrające płyty. Jego największym dotychczasowym przebojem - poza "Gdy jest brzydko" - jest utwór "Nie mam dla Ciebie miłości"

Opole 2024. Nieeleganckie zachowanie Elżbiety Zapendowskiej. Jak tak można?!

Pod artykułem znajduje się quiz, a pod nim galeria z festiwalu Opole 2024

Festiwal w Opolu. Ultrałatwy QUIZ sentymentalny. Dopasuj przebój do wykonawcy. Rodowicz, Budka Suflera, Skaldowie i inni Pytanie 1 z 20 "Anna Maria" to przebój zespołu: Lady Pank Maanam Czerwone Gitary Dalej