Opole 2024. Koncert "Debiuty" za nami! Kto wygra? Ruszyło głosowanie, linie SMS otwarte! Relacja na żywo

Opole 2024. W piątek, 31 maja 2024 roku, rozpoczyna się 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. O godz. 20:00 na scenie pojawią się prowadzący i pierwsi artyści, a wydarzenie będzie trwać przez kilka godzin. Później moc wrażeń powróci także w sobotę i niedzielę, czyli kolejno 1 i 2 czerwca. Maraton festiwalu w Opolu rozpoczyna się jednak 31 maja. Czego się spodziewać? Tego dnia odbędzie się między innymi koncert "Premiery". Powołana przez TVP i Miasto Opole Rada Artystyczna 61. KFPP w Opolu wyłoniła uczestników konkursu, w którym weźmie udział dziesięcioro wykonawców. W ramach koncertu przewidziano również recital Kayah i Andrzeja Piasecznego. To właśnie ta para artystów poprowadzi konkurs. Za scenariusz i reżyserię całości odpowiada Beata Szymańska-Masny.

Opole 2024. W tym roku udział w koncercie Premiery wezmą:

Alicja Szemplińska („Spokojnie Panowie”)

Lanberry („Co ja robię tu”)

Józefina & Skubas („Gdy jest brzydko”)

Łukasz Drapała („Nie będziesz sama”)

Piotr Cugowski („Cisza przed burzą”)

Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil („Ławeczka”)

Monika Lewczuk („Lekko”)

Marcin Sójka („Dom z piasku”)

Tatiana Okupnik („Wracam”)

Jan Górka („No powiedz mi”) – laureat programu „The Voice of Poland”

To nie koniec, ponieważ w piątek, 31 maja, w amfiteatrze w Opolu 50-lecie swojej obecności na scenie świętować będzie Michał Bajor (od debiutu w Opolu). W wydarzeniu pt. "Twoje serce do życia wystarczy" wezmą udział goście specjalni: Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Kayah. Orkiestrę poprowadzi Zygmunt Kukla, a za scenariusz i reżyserię odpowiada Beata Szymańska-Masny.

Tego dnia podczas festiwalu w Opolu odbędą się również Debiuty - "Niemen symfonicznie". W konkursie wystąpi 10 artystów, którzy zaśpiewają przeboje z repertuaru Niemena. W tym roku bowiem przypada 20. rocznica jego śmierci i 85. rocznica jego urodzin. Wydarzenie poprowadzą Aleksandra Kostrzewska i Bartosz Cebeńko, a za scenariusz i reżyserię odpowiada Paweł Zeitz.

Opole 2024. Wykonawcami podczas koncertu Debiuty będą:

Klaudia Marzec

Zalia

Lou Lou Safran

Norbert Wronka

Iga Kozacka

Wojtek Stefanowski

Natalia Muianga

Dominika Dobrosielska (laureatka „Szansy na Sukces", jesień 2023)

Lina (laureatka konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu)

Alan Cymbalista (zwycięzca programu "Szansa na sukces. Opole 2024")

Na scenie zobaczymy także Natalię Niemen, która wystąpi z recitalem podczas liczenia głosów.

W relacji na żywo "Super Expressu" będziemy informować nie tylko o tym, co dzieje się na scenie, ale również o wszystkim poza nią. Zdradzimy kulisy, ujawnimy aferki i skandale, pokażemy to, czego w telewizji nie widać. Na miejscu jest nasz wysłannik. Zachęcamy do śledzenia poniżej: Opole 2024. Relacja na żywo!

