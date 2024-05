Bajor przez lata nie założył rodziny. Dopiero teraz wyznał, co za tym stoi

Co jest po "drugiej stronie"?

Michał Bajor to artysta wielu talentów. Przez lata spełniał się jako aktor, a następnie zajął się śpiewaniem. Chociaż sporo osób doskonale zna go z różnych scen, to mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak wyglądało jego życie prywatne. Okazuje się, że nie wszystko ułożyło się po jego myśli. W wielu wywiadach mówił, że żałuje swoich decyzji.

Michał Bajor mówi, dlaczego nie ma rodziny

Michał Bajor jest autorem wielu znanych utworów, takich jak "Taka miłość w sam raz", "Nie chcę więcej" oraz "Moja miłość największa". W jednym z wywiadów wyjawił, że najbardziej żałuje tego, iż nie założył rodziny.

Jakiś czas temu artysta pojawił się w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie rozmawiał o swoim życiu prywatnym. Mówił wtedy, że żałuje, iż nie zdecydował się na założenie rodziny.

"Jestem z natury samotnikiem, natomiast takie sobie wybrałem życie. Często żałuję, oczywiście, że tak... że nie usłyszę "dziadku". Ale z drugiej strony, coś za coś" - mówił w "DDTVN".

Z kolei w 2011 roku w rozmowie z dziennikarzami "Rewii" Bajor wyznał, że gdyby mógł cofnąć czas, chciałby zmienić nieco swoje życie oraz podjąć zupełnie inne decyzje, zwłaszcza te dotyczące rodziny.

"Ogólnie rzecz biorąc, to jest egoistyczne życie. I gdybym miał jeszcze raz się urodzić i wybrać, to jednak chciałbym to zmienić i mieć swój dom z rodziną" - mówił zatroskany.

Bajor w 2018 roku w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że nie jest zbyt zadowolony ze swojego życia.

"Ponieważ mam już sześć dych, to powiedzmy, że "ja się już wykochałem". Niech młodzi szaleją. Bardzo lubię obserwować miłość dookoła. Sam jednak się w tej kwestii wyciszyłem" - powiedział przed laty Michał Bajor dziennikarzom "Super Expressu".

Michał Bajor wystąpi w Opolu

"Twoje serce do życia wystarczy" - tym koncertem Michał Bajor uczci swoją 50. rocznicę debiutu na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Gośćmi specjalnymi jego piątkowego koncertu będą: Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Kayah oraz Andrzej Piaseczny.

