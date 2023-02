Fani walczą o zwrot pieniędzy za koncerty Piasecznego i Majewskiej. Wielka afera ze Sceną Konesera

To będzie nietypowa uroczystość

Wybitni artyści opublikowali oświadczenia, w których poinformowali, że zakończyli współpracę z agencją Scena Konesera. „Dla Waszego i naszego dobra nie możemy tolerować sposobu pracy w/w organizatora, który nie wywiązując się z postanowień naszych umów, nadużył nie tylko naszego zaufania, ale także firm scenotechnicznych z nami współpracujących, narażając je na poważne straty finansowe. Sytuacja, w której koncerty z kompletem wyprzedanych biletów są wielokrotnie przenoszone na inne terminy bądź odwoływane, naraża również i Was na straty, a naszą wiarygodność jako wykonawców stawia pod znakiem zapytania” – napisał Andrzej Piaseczny. W podobnym tonie wypowiedzieli się Michał Bajor oraz zespół Raz Dwa Trzy.

Fani walczą o zwrot pieniędzy za bilety

Według naszych ustaleń Scena Konesera sprzedawała bilety na koncerty, które z dnia na dzień były odwoływane, a klienci mieli problem z odzyskaniem pieniędzy. Jeśli już dochodziło do imprezy, fani, którzy zakupili bilet u nich, nie byli wpuszczani.

Rozgoryczeni zaczęli szukać pomocy. W tym celu powstała grupa na Facebooku. Poszkodowanych zaczęło przybywać w lawinowym tempie… Bezpłatną pomoc oferuje im kancelaria Everberg. Odzyskanie pieniędzy nie będzie jednak proste.

– Przedstawiciele Sceny Konesera działają w sprytny sposób, ponieważ indywidualnie wartość pojedynczych transakcji zakupu biletów utrudnia dochodzenie ewentualnych roszczeń, natomiast podjęcie działań zbiorowych daje większe szanse na pociągnięcie do odpowiedzialności autorów procederu. W naszej ocenie brak przeciwdziałania oznacza zgodę na zdarzenia, które mogą się powtarzać również w przyszłości - ocenia mecenas Karolina Osowiecka.

Profil agencji zniknął z Facebooka, strona internetowa jest w przebudowie, a podane numery telefonu nie odpowiadają. Nie udało nam się więc porozmawiać z Zofią S. (71 l.), która w oficjalnych dokumentach widnieje jako prezes zarządu.

Kancelaria pomaga poszkodowanym

Kancelaria Everberg, która zajmuje się sprawą prosi o kontakt wszystkie poszkodowane osoby. - Pracujemy nad zawiadomieniem, a do Państwa mamy prośbę o sprawne przesłanie wypełnionych oświadczeń – maksymalnie do dnia 10 lutego 2023 roku – im szybciej wpłyną do nas dokumenty tym szybciej możemy działać - przekazała Osowiecka.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.