Michał Bajor odwołał koncerty i zerwał współpracę z agencją! Wśród pokrzywdzonych Piasek

Michał Bajor to aktor i piosenkarz, który może pochwalić się imponującym dorobkiem muzycznym. Ma na swoim koncie 25 albumów, w tym te z piosenkami z koncertów, świątecznymi, dla dzieci oraz z kompilacjami. W listopadzie 2022 roku miała miejsce premiera jego najnowszego albumu pt. "No, a ja?".

Michał Bajor odwołuje koncerty! Wśród pokrzywdzonych jest też Piasek

W 2023 roku artysta miał wystąpić ze swoim zespołem muzycznym w wielu miastach w Polsce. Niestety, z uwagi na problemy z agencją muzyczną, pod której szyldem miały być organizowane wydarzenia, postanowił zerwać z nią współpracę i odwołać koncerty. Jak napisał w poście na swoim oficjalnym profilu promocyjnym na Facebooku, w ten sposób solidaryzuje się też z innymi muzykami pokrzywdzonymi przez agencję, m.in. Andrzejem Piasecznym czy zespołem Raz, Dwa, Trzy.

- Nawiązując do bardzo konkretnych i dramatycznych wpisów na stronach społecznościowych naszych kolegów artystów, takich jak Andrzej Piaseczny czy zespół Raz, Dwa, Trzy, solidaryzując się z Nimi, a także z obawy o możliwości realizacyjne także i naszych koncertów przez agencję, której dotyczą te wpisy, a co pozostaje poza naszą kontrolą, aby sobie i Państwu zagwarantować pewność co do przyszłorocznych naszych spotkań artystycznych, jesteśmy zmuszeni i zdecydowani, aby nie kontynuować w roku 2023 współpracy z [nazwa agencji - przyp. red.] i poszukiwać innych sposobów realizacji spotkań z Państwem. Mamy nadzieję, że z koncertem z repertuarem składającym się z piosenek z nowej płyty "No, a ja?", dojedziemy do Państwa w nowych terminach, ustalonych z lokalnymi organizatorami kultury - czytamy.

Andrzej Piaseczny poinformował o odwołaniu kilku koncertów 9 grudnia 2022 roku. W swoim wpisie piosenkarz podkreślił, że agencja nie wywiązywała się z umów, przenosiła wydarzenia na inne terminy lub odwoływała je, narażała firmy scenograficzne na straty finansowe oraz stawiała pod znakiem zapytania wiarygodność artystów.