Córka Wiktora Zborowskiego pokazała jego zdjęcia z młodości! W czarnych wąsach trudno go rozpoznać

Wiktor Zborowski to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, znany z ról w produkcjach takich jak m.in. "Kogel mogel", "C.K. Dezerterzy", "Złoto dezerterów", "Miś", "Ogniem i mieczem" czy "Czterdziestolatek". Poza tym wykreował on wiele postaci teatralnych oraz podkładał głos w kultowych filmach animowanych. Był np. Mufasą w "Królu lwie", Obelixem w "Asterixie i Obelixie", Gandalfem Szarym w "Hobbicie", a także Victorem w "Dzwonniku z Notre Dame". Prywatnie jest mężem aktorki, Marii Winiarskiej, z którą tworzy związek ponad 50 lat. W kwietniu 2023 roku będą obchodzili 47. rocznicę ślubu i wbrew wielu plotkom na temat ich małżeństwa, są ze sobą szczęśliwi. Para nie ma jednak recepty na udany związek. Wiktor Zborowski sam przyznał w rozmowie z "Co za tydzień", że wcale nie jest prosty w obsłudze i dziwi się swojej żonie, że wytrzymała z nim tyle lat.

Zborowski i Winiarska doczekali się dwóch córek: Zofii (36 l.) oraz Hanny (41 l.). To właśnie młodsza z sióstr opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcia ojca z młodości. Trudno go na nich rozpoznać!

Zofia Zborowska pokazała zdjęcia z młodości swojego ojca. Wiktor Zborowski nosił czarne wąsy!

We wtorek, 10 stycznia, Wiktor Zborowski skończył 72 lata. Z tej okazji Zofia Zborowska opublikowała w mediach społecznościowych jego zdjęcia z młodości. Jak możemy zobaczyć, Zborowski swego czasu nosił czarne, gęste wąsy! Miał też bardzo bujne włosy i modne wówczas okulary w grubych oprawkach. Na zdjęciach widzimy również piękną, młodą Marię Winiarską.

