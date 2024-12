Cudowna zmiana u Elżbiety Dmoch! Ktoś wreszcie o nią zadbał

Elżbieta Dmoch nareszcie zaopiekowana

Elżbieta Dmoch kochała Janusza Kruka "na zabój". Parę łączyło nie tylko uczucie, dzięki nim powstał legendarny zespół 2 plus 1. Dmoch i Kruk byli wielkimi gwiazdami polskiej sceny muzycznej w latach 70, a ich hity do dziś śpiewa kolejne pokolenie Polaków. W czerwcu minęła 36. rocznica lidera 2 plus 1. Elżbieta Dmoch po jego śmierci kompletnie się "rozsypała" i żyła w tragicznych warunkach.

Historia miłości Elżbiety Dmoch i Janusza Kruka

Janusz Kruk i Elżbieta Dmoch byli jedną z najgorętszych parą w polskim show-biznesie lat 70. On - wyjątkowy kompozytor, wokalista i twórca przebojów grupy 2 plus 1, ona - sliczna, charyzmatyczna piosenkarka obdarzona niesamowitym głosem. Niestety ich związek nie przetrwał próby czasu.

- "Dzisiaj myślę, że zespół narodził się z miłości Janusza Kruka do Eli Dmoch - stwierdziła po latach w wywiadzie dla "Super Expressu" Maria Szabłowska, dziennikarka Polskiego Radia i współautorka kultowego programu telewizyjnego "Dozwolone od lat 40". Sielankę zakłócały problemy Janusza Kruka z alkoholem. Ostatecznie odszedł od Elżbiety Dmoch do innej wokalistki, a gwiazda 2 plus 1 nigdy tego nie przebolała. W 1992 roku Kruk zmarł na zawał serca, co ostatecznie dobiło jego byłą żonę.

Cudowna zmiana u Elżbiety Dmoch

Przez lata Elżbieta Dmoch żyła z dala od ludzi, w kompletnie zaniedbanym mieszkaniu bez podstawowych sprzętów. Kiedy pojawiała się w mieście, trudno było poznać legendarną wokalistkę. Na szczęście jej sytuacja zwróciła uwagę darczyńców w święta 2024 roku jej życie wróciło na właściwe tory.

Jakiś czas temu warszawskie mieszkanie Elżbiety Dmoch zostało wyremontowane i przystosowane do problemów zdrowotnych piosenkarki. Artystka poruszała się z pomocą balkonika, niedawno miała także wypadek, upadła i złamała rękę. Polska Fundacja muzyczna zajęła się sytuacją legendarnej wokalistki.

Tuż przed Wigilią grupą przyjaciół (grupa to: Iwona, Ewa, Anna, Maria, Marek, Sławek, Tomek) odwiedziliśmy jak co roku Elżbietę Dmoch. Wspomnieniom i anegdotom z czasów zespołu Dwa plus Jeden nie było końca, Ela ma doskonałą pamięć. To był dobry rok, dzięki wpłatom od darczyńców, m.in. dzięki 1,5% podatku, Fundacja mogła wesprzeć Elżbietę na wiele sposobów.

Piękne prezenty dla Elżbiety Dmoch

Elżbieta Dmoch dostała nareszcie telefon stacjonarny, uruchomiono jej telewizję oraz wymieniono pralkę. Były także paczki z prezentami i ciasto. Wokalistka 2 plus 1 otrzymała też piękne sweterki i szaliki - zobacz to w naszej galerii zdjęć.

Najważniejszą była instalacja telefonu stacjonarnego, który u Eli sprawdza się lepiej niż telefon komórkowy. Przy okazji dzięki darowiźnie telewizora udało się przywrócić telewizję, z której Ela nie korzystała od kilku lat. Na koniec udało się zainstalować zakupioną nową pralkę, w miejsce starej, która już się zepsuła. Bez wpłat darczyńców na konto w Fundacji takie zakupy nie byłyby możliwe jedynie ze skromnej emerytury

Elżbieta Dmoch otrzyma tantiemy!

Jednak największym hitem udzielonej pomocy jest fakt, że od nowego roku, Elżbieta Dmoch nareszcie będzie mogła otrzymywać także tantiemy! Skromna emerytura wokalistki nie wystarczała jej na życie, ale nie umiała zadbać o sprawy formalne w sprawie swoich hitów. Teraz wolontariusze pomogli jej wszystko pozałatwiać i nareszcie będzie tak, jak być powinno.

Fundacja aktywnie wsparła też negocjacje umów dot. praw wykonawczych artystki z dawnych lat (dziękujemy Dorota Janczarska), którymi Ela osobiście od lat się nie zajmowała. Dzięki podpisanym przez Elę umowom, dawny katalog Dwa plus Jeden będzie mógł być bez problemów i lepiej eksploatowany, a z tego tytułu Elżbieta Dmoch będzie mogła otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie już od 2025 roku.

