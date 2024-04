Czy Iwona Pavlović i Beata Tyszkiewicz się przyjaźnią? „Wycofała się”

O co poszło?

W ostatnim czasie wymieniona została prawie cała obsada jury z programu „Taniec z Gwiazdami”. Tylko Iwona Pavlović pozostała ze „starej ekipy” i już od 20 lat ocenia występy gwiazd. Wszystko dzięki temu, że nie owija w bawełnę i potrafi szczerze wyrażać swoją opinię. Nic dziwnego, że zyskała sobie miano „Czarnej Mamby”.

W ostatnim czasie Pavlović zdecydowała się na to, aby opowiedzieć o swojej byłej koleżance z pracy – Beacie Tyszkiewicz (85 l.). Wiele lat temu dochodziło między nimi do ostrych wymian zdań, które zdecydowanie podgrzewały atmosferę w programie. Od zawsze pojawiały się przypuszczenia, że pomiędzy tymi paniami nie układa się najlepiej. Jednak czy to była „gra pod publiczkę”, czy rzeczywiście było coś na rzeczy? Pavlović zdecydowała się powiedzieć prawdę.

Podczas jednego z wywiadów dla portalu „Kozaczek” zdradziła, jakie ma stosunki z Beatą Tyszkiewicz, która ze względu na poważne problemy zdrowotne wycofała się z show-biznesu. Na początku jasno zaznaczyła, że wcale nie brakuje jej w jury programu „TzG”, ale brakuje jej aktorki jako koleżanki:

- Tęsknię za Beatą jako Beatą — to jest fantastyczna kobieta, cudowny człowiek. Czasami mam wrażenie, że ona też mnie (...) kształtowała — jak sobie radzić z popularnością, jak sobie w życiu radzić, kilka tajemnic mi zdradziła. Chyba tego mi najbardziej brakuje - wyznała.

Iwona Pavlović i Beatę Tyszkiewicz nie utrzymują już bliskiego kontaktu.

- Nie szukam z nią kontaktu, jest śladowy, SMS-owy, na zasadzie: myślę, jestem, koniec - dodała Pavlović w rozmowie z "Kozaczkiem".