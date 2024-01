Damięcki wziął ogromny kredyt, by zaimponować ukochanej. Ta go zostawiła, a długi zostały. "Bank pukał do drzwi"

Mateusz Damięcki jest znanym i lubianym aktorem, ale w życiu prywatnym nie zawsze mu się układało. Swego czasu wziął ogromny kredyt, by zakupić mieszkanie, na które nie było go stać, i w ten sposób zaimponować ukochanej. Doszło jednak do rozstania, partnerka odeszła, a długi zostały. W najnowszym wywiadzie Mateusz Damięcki ujawnia całą prawdę. "Bank pukał do drzwi", przyznał otwarcie.