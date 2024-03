Syn Zenka Martyniuka szykuje się na wesele. Jego żoną jest piękna prawniczka

Syn Zenka Martyniuka jest już po dwóch ślubach. Po niedanym małżeństwie z Eweliną, w zeszłym roku Daniel Martyniuk na indonezyjskiej wyspie Bali ożenił się z piękną prawniczką Faustyną. Na tej uroczystości zabrakło rodziców pana młodego. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Żona Daniela już po ślubie w specjalnym oświadczeniu przesłanym Pudelkowi ujawniła, że to nie koniec świętowania zawarcia związku małżeńskiego. - W Polsce mamy zaplanowaną uroczystość, aby z bliskimi, rodziną, chrzestnymi podzielić się naszym szczęściem - zdradziła synowa Zenka Martyniuka. W międzyczasie celebryta wpadł jednak w poważne tarapaty. W sylwestrową noc wywołał burdę w hotelu i zgarnęła go policja. Na szczęście potem Daniel Martyniuk chyba się opamiętał, bo o żadnych nowych aferach nie było słuchać. Na dodatek syn Zenka Martyniuka poszedł w ślady ojca i został piosenkarzem. Zdania na temat wokalnego talentu celebryty są podzielone, ale w tej chwili nie to jest najważniejsze. Daniel Martyniuk bowiem szykuje się do długo oczekiwanego wesela, o którym huczy całe Podlasie.

Wesele Daniela Martyniuka. "Spora impreza na kilkaset osób"

Tym razem jednak zarówno Zenon Martyniuk, jak i jego syn i synowa nie opowiadają na prawo i lewo o uroczystości. Wygląda na to, że impreza jest tajna! Pewne informacje na temat wesela Daniela Martyniuka ujawnił portal Shownews.pl. Spodziewać możemy się hucznej biby! Według serwisu ma się ona odbyć ma w ostatni weekend bieżącego miesiąca, czyli prawdopodobnie w przypadającą na 31 marca niedzielę wielkanocną! W tym roku zatem na Podlasiu szykują się niezwykłe święta. - Na wesele zaproszono rodzinę i przyjaciół młodej pary, będzie to spora impreza na kilkaset osób - zdradził portalowi Shownews.pl informator. Oby tylko znów nie doszło do jakiejś awantury.

