Po wydarzeniach z 2015 roku, kiedy to Daniel Olbrychski został zatrzymany za jazdę na podwójnym gazie i stracił prawo jazdy, ma szofera w osobie swojej ukochanej małżonki. To ona odwozi go na próby, imprezy i spotkania towarzyskie. Aktor robi wszystko, żeby jej to wynagrodzić, dlatego, gdy robią większe zakupy, to on odpowiada za przetransportowanie siatek ze sklepu do auta, a potem do domu.

Daniel Olbrychski to prawdziwy dżentelmen. Wielki aktor dźwigał za żoną ciężkie torby z ziemniakami

Ostatnio, wracając z Warszawy, małżeństwo Olbrychskich zatrzymało się pod jednym z małych sklepów w Komorowie. To tam zrobili zakupy na obiad: mięso, wędlinę i ziemniaki. Wygląda na to, że sprawunki były ciężkie, ale i na to znaleźli sposób, który jednak nie wszystkich zachwycił.– Widać po panu Danielu, że już ma coraz mniej siły, ponieważ jego pani zatrzymała się na środku ulicy, utrudniając przejazd innym uczestnikom ruchu drogowego - mówi nam świadek zdarzenia. Czas nie oszczędza nikogo. Czego jednak nie robi się dla ukochanej kobiety?

