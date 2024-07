Danuta Holecka szczerze o dzieciach. Chciała dla nich jednego

Syn Danuty Holeckiej zmarł 9 lipca 2024 roku. 31-letni Julian Dunin-Holecki pracował jako lekarz ortopeda w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Ostatnia droga dziecka Holeckiej odbyła się w poniedziałek, 15 lipca 2024 roku. Piękna ceremonia miała miejsce w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza na Mokotowie.

Danuta Holecka dla dzieci chciała jednego

Danuta Holecka jest jedną z bardziej znanych polskich dziennikarek. Kobieta przez lata pracowała w TVP. Prezenterka ma wielu przeciwników, jak i zwolenników. Chociaż o jej zawodowej karierze wiadomo wiele, to inaczej jest z życiem prywatnym. Widać, że kobieta bardzo je chroniła. Na przestrzeni lat zdarzyło się jej jednak coś powiedzieć na ten temat.

Wiadomo, że Holecka studiowała w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Jej przyszły mąż organizował wyjazd do pracy do Holandii, a ona postanowiła wyjechać, aby zbierać warzywa. Do Polski zakochani wrócili już jako para. Krzysztof był niestety żonaty, porzucił byłą partnerkę dla nowo poznanej ukochanej. Po trzech tygodniach mężczyzna się jej oświadczył. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu i doczekali się dzieci. Zanim jednak na świecie powitali pociechy, Danuta miała do Boga jedną prośbę - chciała, aby jej dzieci były zdrowe.

"Kiedy wychodziłam za mąż, byłam bardzo młoda i chciałam tylko kochać, być kochaną i mieć zdrowe dzieci. I o to prosiłam Boga" - mówiła Danuta Holecka w wywiadzie dla "Życia na Gorąco".

Holecka jest bardzo oddana rodzinie

Danuta Holecka była bardzo oddana dzieciom oraz mężowi. Jakiś czas temu dziennikarze "Polityki" można było przeczytać, że gwiazda TVP dba o rodzinną dyscyplinę, z kolei innym razem rozprawiała, że "zawsze obiad musi być ugotowany", gdyż jej "panowie lubią konkretne mięsiwa, ryby i makarony".

