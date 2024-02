Danuta Martyniuk przestała chodzić! Czeka ją kolejna operacja. Żona Zenka jest kompletnie załamana

Quiz. Legendy serialu "Klan". Lubiczowie, Chojniccy, Malicki, Surmaczowa, Rafalski... Dopasuj aktora do postaci

Żona Zenka Martyniuka przeszła operację. Czeka ją jeszcze jedna

Danuta Martyniuk ma problemy nie tylko z synem. Przypomnijmy, że w sylwestrową noc Daniel Martyniuk został aresztowany za zakłócanie spokoju i awanturowanie się w zakopiańskim hotelu. ZOBACZ: Syn Zenka Martyniuka zrobił burdę w hotelu! Policja musiała skuć go w kajdanki. Wstrząsające WIDEO!

Teraz w domu Zenka Martyniuka pojawiły się kolejne problemy. Na zdrowiu podupadła jego żona Danuta. Żona króla disco polo musiała przejść operację stopy, a lekarze zabronili jej chodzić. Danuta Martyniuk musiała usunąć uciążliwego haluksa, który utrudniał jej codzienne funkcjonowanie. Zenek Martyniuk miał przejąć domowe obowiązki, by jego luba mogła odpoczywać. Do tej pory to ona dbała o dom i zawsze podkreślała, że nie korzysta z pomocy gosposi.

- Ból był tak duży, że nie dało się chodzić. Nie mogłam więc dłużej odkładać tej operacji. Teraz mam nogę w ortezie i nadzieję na lepsze funkcjonowanie – powiedziała Danuta Martyniuk w rozmowie z "Rewią".

Niestety, operacja nie rozwiązała jej zdrowotnych problemów do końca. Haluks pojawił się też na drugiej stopie. Pani Danuta musi więc przejść drugą operację, ale na razie nie jest gotowa na dodatkowe cierpienia i kolejne unieruchomienie, więc operację odkłada to w czasie.

Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia!