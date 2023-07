Daria Widawska wystawiła nogi do słońca. Aktorka "39 i pół" walczy z pogodą w Juracie.

Piękna prezenterka TVP2 w kusym bikini. Co za kształty! [ZDJĘCIA]

Daria Widawska na zasłużony urlop wybrała się do modnej Juraty. Niestety o kąpielach słonecznych i hebanowej opaleniźnie mogła sobie jedynie pomarzyć, bo najwyraźniej pogoda na Półwyspie Helskim nie rozpieszcza. Słońce co trochę chowa się za chmurami, a od morza wieje chłodem. Gwiazda zdecydowała się odsłonić jedynie nogi, które dla bezpieczeństwa posmarowała preparatem z filtrem. Choć miała na sobie seksowny kostium kąpielowy, nie zdecydowała się na zrzucenie koszulki i spodenek. Mało tego od zimnego wiatru ochraniała się kocem. Nie zdecydowała się też zamoczyć w zimnym Bałtyku nawet stopy.

Ile czasu spędziła na plaży Daria Widawska?

Mimo średnich warunków spędziła na plaży kilka godzin, co trochę zmieniając pozycje, na przemian leżała na piasku, innym razem wylegiwała się na przyniesionym przez siebie leżaczku i czytała książkę. I pewnie zostałaby nad morzem do późnego wieczora, gdyby nie przegonił jej deszcz. - Pani Daria często przyjeżdża do Juraty, więc wie jak się zorganizować, żeby nie spalić się na słońcu ani nie zmarznąć. Uciekła z plaży dopiero jak zaczęło padać – zdradza nam jeden z wczasowiczów słynnego kurortu, o którym śpiewała Irena Santor .

20 lecie Pytanie na śniadanie. Gwiazdy na plaży w Sopocie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.