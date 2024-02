Dawid Kwiatkowski wraca do "The Voice"? Po tym wyznaniu fani oszaleli z radości

Dawid Kwiatkowski jest ulubieńcem widzów. Bardzo szybko lapie kontakt z publicznością, a jego sposób bycia sprawia, że szybko zyskuje sympatię otoczenia. Przez 6 edycji "The Voisce Kids" był jednym z ukochanych trenerów małych artystów. Miejsca w jego drużynie zapełniały się błyskawicznie. Kiedy podjął decyzję o odejściu z programu, fani byli zdruzgotani. Z drugiej strony zrozumiałe było to, że jako muzyk, chce się rozwijać artystycznie. Czas po zakończeniu show wykorzystał do do minutki, nagrał świetną płytę, koncertuje i spotyka się z fanami. Ostatnio w jednym z wywiadów zdradził jednak, że jest szansa na to, by ponownie zobaczyć go w programie. Dostał bowiem propozycje jurorowania w dorosłym "The Voice".

Dawid Kwiatkowski tremnerem w "The Voice of Poland"?

- Dostałem taką propozycję ze 2-3 tygodnie temu. Nie wiem, jak będzie - dałem zielone światło na zasadzie: "OK, rozmawiajmy, ale nie mówię tak". Tak mi się podobało w "The Voice Kids" - ten klimat, ten cały luz, że dzieci nie mają parcia. A trochę obawiam się, że w dużym "The Voice" chodzi o coś innego - jest więcej rywalizacji, czego ja nie lubię. Ja już dużo rywalizowałem w swoim życiu (...) Zobaczymy. Cieszę się, że dostałem taką propozycję, bo to świadczy o tym, że ktoś mnie polubił w tym programie i mi ufa - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską artysta. Choć nic nie jest jeszcze pewne, to wśród fanów zapanowała radość. My też jesteśmy bardzo ciekawi, jak poradziłby sobie w roli trenera dorosłych uczestników. Może będziemy mieli okazję się przekonać.