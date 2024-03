Pilne oświadczenie Dawida Narożnego! Nagle przeprosił byłą żonę. Pisze o czci i godności!

Dawid Narożny i Magdalena Narożna - małżeństwo, rozstanie, awantura

Dawid Narożny zdecydował się na przełomowy krok w relacjach ze swoją byłą żoną Magdaleną Narożną! W ostatnich latach między muzykami grupy Piękni i młodzi układało się fatalnie. Początkowo zapewniali, że ich rozstanie w życiu prywatnym, nie odbije się na zespole. Magdalena i Dawid nadal mieli razem nagrywać i koncertować. Plany jednak szybko zostały zweryfikowane. Po imprezie sylwestrowej 2019/2020 doszło do ogromnej awantury. Później wokalista został wyrzucony z kapeli. - W dniu 2 stycznia (2020 roku - red.) w zespole Piękni i młodzi nastąpiły zmiany personalne! Formacja od tego momentu tworzy oraz koncertuje w składzie: Magdalena Narożna (liderka zespołu, wokalistka), Daniel Wilczewski (wokalista, klawiszowiec) oraz Daniel Biczak (wokalista, gitarzysta, realizator dźwięku) (…). Ich wspólną decyzją, z dniem 02.01.2020 roku ze składu Pięknych i młodych wykluczony został Dawid Narożny – czwarty dotychczasowy członek zespołu. Otrzymał on pisemne, prawnie wiążące wypowiedzenie, uniemożliwiające mu funkcjonowanie, wypowiadanie się czy też zawieranie jakichkolwiek umów w ramach tegoż zespołu - informowała Magdalena Narożna.

Pilne oświadczenie Dawida Narożnego. Przeprasza byłą żonę Magdalenę Narożną

Sytuacja przez wiele miesięcy była bardzo napięta. Tym bardziej zadziwiają słowa Dawida Narożnego, które właśnie pojawiły się na profilu gwiazdora disco polo na Instagramie. - Ja, Dawid Narożny, przepraszam panią Magdalenę Narożną za wielokrotne naruszenia jej dóbr osobistych w postaci prawa do prywatności, wizerunku, dobrego imienia, godności i czci w latach 2020-2022 - czytamy w oświadczeniu. Muzyk wyjaśnił także powód zamieszczenia pisma. - Moi Drodzy. Ustosunkowując się do Waszych licznych wiadomości i zapytań, które często kierujecie do mnie lub do mojej Asi w prywatnych wiadomościach lub na live, pragnę Wam zwrócić uwagę, iż wszelkie kwestie, które to dotychczas łączyły lub dotyczyły mnie i mojej byłej małżonki (Magdy N.), a także w jakiś sposób konfliktowały Nas, postanowiłem zamknąć i oddzielić grubą kreską. Tym samym, aby Was uspokoić i udowodnić, iż ja jak i moja Asia pogodziłem się ze swoją przeszłością publikuję poniżej stosowny dokument. Publikuję to jako mój wyraz wyciągnięcia ręki do zażegnania wszelkich sporów, które dotychczas tylko dzieliły, zamiast łączyć i niosły ze sobą nie potrzebny stres. Chcę dać Wam przykład tego jak należy zażegnywać spory, umieć zrobić ten pierwszy krok z własnej inicjatywy, który pozwoli uzyskać upragniony spokój, nie tylko dla siebie, ale i swojej rodziny. A także, wyciągnąć rękę na zgodę, mimo iż jak doskonale wiecie sam także niejednokrotnie doświadczyłem wielu nieprzyjemnych i bolesnych dla mnie sytuacji na forum publicznym w mediach (jak np. od wypowiedzi godzących na mój temat po sytuację z moją podobizną na masce, która została zdeptana podczas występu na scenie, a nastąpienie spalona na wizji jednego z programu muzycznego i okraszona uwłaczającym komentarzem oraz radością z tego powodu tam towarzyszących osób itd.) - tłumaczył były mąż Magdaleny Narożnej.