Dawid Podsiadło to niezwykle utalentowany wokalista i muzyk. Jest także jednym z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia w Polsce, który z łatwością wypełnił największe stadiony tysiącami ludzi. Bilety na koncerty Podsiadło sprzedają się jak świeże bułeczki, a on sam nie spoczywa na laurach i ciągle tworzy nową muzykę. Jak to zwykle bywa, ludzi interesuje również życie prywatne piosenkarza, o którym on sam raczej nie opowiada w mediach. Zamiast tego, 31-latek postanowił uzewnętrzniać się w swojej twórczości. Rozprawił się na przykład ze swoją przeszłością w utworze "Eight" z albumu "Annoyance and Disappointment", w którym opowiedział o trudnej relacji z ojcem. Z tekstu wynika, że tata Podsiadły miał prawdopodobnie problem z nadużywaniem alkoholu. "Jeśli kochasz jej uśmiech, gdy jesteś trzeźwy, nie sięgnąłbyś więcej po kieliszek. Jeśli myślisz, że zapomnę o tym, co się stało, wznieś kieliszek i znów się napij. Minęły lata... Ty dzwonisz, ja pękam ze śmiechu, w czasie, gdy rozdzierasz mnie na kawałki" - śpiewa Dawid Podsiadło w piosence pt. "Eight". W TVP uchylił rąbka tajemnicy.

Dawid Podsiadło przerywa milczenie w sprawie ojca. Bolesna przeszłość! Ledwo to z siebie wydusił

Dawid Podsiadło o swoim ojcu zaśpiewał nie po polsku, a po angielsku, i jest w tym pewna metoda. Jak sam przyznał 31-latek, nie byłby na siłach, aby powiedzieć o niektórych sprawach w rodzimym języku. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że "ledwo to z siebie wydusił".

- W utworze zahaczam o moją trudną relację z ojcem. Angielski daje mi bezpieczną strefę - tłumaczył Dawid Podsiadło w wywiadzie dla tygodnik.tvp.pl.

Wokalista nie ukrywa, że gdy był dzieckiem, wzorem byli dla niego mama oraz brat. Rodzeństwo było zresztą dla Podsiadły pewną inspiracją. - Chciałem być taki jak on (brat - red.), zawsze. Wychowywali mnie tylko mama i brat. I przez tę różnicę wieku między mną a nim, przez jego rolę w domu, był dla mnie wielkim autorytetem. Do dziś jest jedyną osobą, której nie potrafię otwarcie się sprzeciwić - powiedział w rozmowie z Martą Strzelecką. Mężczyzna jest starszy od Dawida o 8 lat, lecz mimo różnicy wieku panowie dogadują się wspaniale. Z mamą również łączą ich przyjacielskie relacje. Fani mają nadzieję, że Podsiadło poradził sobie z demonami przeszłości i dziś udaje mu się żyć szczęśliwie.

Galeria zdjęć: Dawid Podsiadło z mamą

Sonda Jak oceniasz odpowiedź Dawida Podsiadło na zarzut Macieja Maleńczuka? W swoim stylu, śmiesznie, ale z klasą Niepotrzebnie wdał się w dyskusję Odpowiedź normalna, bez fajerwerków Nie mam zdania