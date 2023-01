Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi J.! W końcu się doigrał?

Jarosław J. to dziennikarz Telewizji Polskiej, który słynie z kontrowersyjnych poglądów i wulgarnego słownictwa, a w ostatnim czasie nie stroni od skandali. Prezenter rzadko gryzie się w język, a niektóre z jego wypowiedzi potępia nawet TVP. Nie hamuje się zwłaszcza w mediach społecznościowych, gdzie wyzywa, grozi, obraża i drwi z innych ludzi. Prezenter TVP Info napisał m.in., że cieszy się z cierpienia Tomasza Sekielskiego i jego żony. Niedługo później celebryta nazwał dziennikarzy TVN "szm*ciarzami", a potem straszył internautę pobiciem. Na jego wybryki zareagował nawet jego własny pracodawca. Komisja Etyki TVP przeanalizowała wpisy dziennikarza. Postępowanie wykazało, że mężczyzna naruszył zasady etyki dziennikarskiej obowiązujące w TVP. Komisja uznała także, że wpisy szkodzą wizerunkowi stacji.

Jarosław J. zasiądzie na ławie oskarżonych? Do sądu wpłynął akt oskarżenia!

Jak poinformował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych na swoim profilu na Facebooku, do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza wpłynął akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi J. Prezenter miał "publicznie dopuszczać się ataków na kobiety i mężczyzn".

- To najlepsza informacja jaką możemy Państwu przedstawić w tym ostatnim dniu roku! Swego rodzaju ukoronowanie naszej wielomiesięcznej pracy. Do Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza wpłynął akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi J. - teraz czeka go proces karny sygnatura akt II K 1466/22/P. [...] Jarosław J. zasiądzie na ławie oskarżonych w związku z atakami jakich dopuszczał się publicznie na kobiety i mężczyzn. Swoje ofiary Jarosław J. wyszukiwał w sieci, by napastować je werbalnie w ekstremalnie wulgarny sposób. Za popełnione czyny grozić mu może kara do roku pozbawienia wolności - czytamy.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych już kolejny raz stara się doprowadzić do skazania Jarosława J. W Prokuraturze Rejonowej w Krakowie od ponad roku toczyło się śledztwo, które zainicjowała organizacja. W sierpniu 2022 roku zostało ono jednak umorzone. Wtedy OMZRiK poinformował o tym, że zamierza złożyć akt oskarżenia w postępowaniu karnym do sądu.

