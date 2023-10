Sanah znalazła się w kłopotliwej sytuacji? "Zamek nie działa"

Sanah niedawno skończyła wielką trasę koncertową po stadionach. 26-letnia wokalistka dała niezapomniane występy, na których nie brakowało i wzruszeń, i śmiechu. W pamięci widzów na długo zastanie kapitalny koncert na Ergo Arenie w Gdańsku, gdzie Sanah w duecie z Felicjanem Andrzejczakiem zaśpiewała słynny przebój "Jolka, Jolka pamiętasz". Z kolei podczas występu na Stadionie Narodowym w Warszawie piosenkarka podarowała jednej z fanek swoje buty, które potem chciał odkupić pewien mężczyzna o imieniu Przemysław. Teraz miłośnicy talentu Sanah mogli zobaczyć gwiazdę w mocno prywatnej odsłonie. Wokalistka bowiem wrzuciła na Instagrama zdjęcie z... toalety! Wygląda na to, że artystka miała poważne problemy i znalazła się w kłopotliwej sytuacji. - Zamek nie działa - napisała lakonicznie przy fotkach.

Sanah w toalecie wywołała wielkie emocje. "Księżniczka na tronie"

Uwagę przykuł jednak przede wszystkim przepiękny balowy strój, w którym Sanah udała się do toalety. Odzież artystki wywołała spore emocje w sieci. Żartów nie brakowało! "Księżniczka na tronie", "Idziesz do łazienki na stacji, a tam laska wyskakuje w takiej kiecy", "Chłopcy są ciekawi, co sie dzieje w damskich toaletach", "Dawaj do mnie na chatę, dla Ciebie zawsze otwarte" - pisali rozbawieni internauci. Mamy tylko nadzieję, że Sanah udało się załatwić to, co miała do załatwienia i - mimo niedziałającego zamka - nikt nie wparował jej do kabiny.

