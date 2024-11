Doda i Edyta Górniak komentują swoje pojednanie. Padło pytanie o przyjaźń. Powalająca reakcja!

Doda i Edyta Górniak wreszcie zażegnały topór wojenny, przynajmniej na razie. Po niemal 20 latach wzajemnych uszczypliwości, Dorota Rabczewska znów wyciągnęła rękę do starszej koleżanki, a ta - tym razem - odwzajemniła ten gest. Za kulisami finałowego odcinka programu "Taniec z Gwiazdami", artystki rzuciły się sobie w ramiona. Przytulały się, łapały za dłonie, a Górniak w pewnym momencie położyła nawet rękę na policzku Dody. To historyczna chwila, ponieważ o wielowymiarowym konflikcie kobiet pisało się w mediach od wielu, wielu lat. Tymczasem, gdy emocje opadły, dziennikarze dopadli Górniak i Dodę, by wypytać je o kulisy całego zdarzenia. Rabczewska przyznała, że to ona zainicjowała ten kontakt, zupełnie spontanicznie. - Nie żałuję - stwierdziła ucieszona. Edyta Górniak także powiedziała otwarcie, że była zaskoczona, ale całość wyszła bardzo miło i pozytywnie. - Być może zbliżające się święta, to jest czas magii - stwierdziła diwa w rozmowie ze "Światem Gwiazd". W kierunku Dody nagle zadano też pytanie o... przyjaźń. Reakcja wokalistki powala. Szczegóły poniżej.

Doda i Górniak zostaną teraz przyjaciółkami? "To koniec pewnej epoki"

Dziennikarka Wirtualnej Polski w rozmowie z Dodą zaczęła pytanie od tego, czy można już teraz oficjalnie powiedzieć, że kobiety zostaną... "no, może nie przyjaciółkami, ale..." - na co Rabczewska wyraźnie zrobiła grymas na twarzy. Nie była to jednak reakcja na ewentualną przyjaźń z Edytą, a na dość zabawne pytanie w kontekście tego, że jeden gest nie sprawi przecież wymazania lat konfliktu. Na to potrzeba czasu. - Tak, jeszcze będą sobie warkoczyki zaplatać - śmieją się internauci.

- Nie robimy tego na pokaz, ja podeszłam i się cieszę. (...) To jest koniec pewnej epoki, pogodziłyśmy się - powiedziała wyraźnie zadowolona Doda. - Jestem bardzo mile zaskoczona. (...) Bardzo się cieszę, że Dodzie tak, jak mi powiedziała, podobało się moje wykonanie. Jest to utwór z mojej płyty, więc z przyjemnością przekażę płytę, czy dla niej, czy dla jej rodziców, jeśli będzie chciała na święta. Bardzo fajnie, cieszę się - powiedziała z kolei Edyta Górniak w "Świecie Gwiazd".

Wygląda na to, że jeden z największych sporów w polskim show-biznesie został zażegnany. Czy na długo? Czas pokaże. Fani trzymają kciuki zarówno za Dodę, jak i Górniak. - Dość tych negatywnych emocji, brawo dziewczyny. (...) Super, trzymamy kciuki - czytamy w mediach społecznościowych.

