Dodzie puściły nerwy, gdy zobaczyła, ile kosztuje seler! "Ludzie och*jeli"

Choć wydawać by się mogło, że Doda nie może narzekać na brak pieniędzy, to w rzeczywistości piosenkarka bardzo niekorzystnie wyszła na przebytych rozwodach. W dodatku piosenkarka może mieć kolejne, poważne kłopoty przez długi byłego męża - Emila Stępnia.

15 lutego Doda będzie świętować swoje 39. urodziny i już zdążyła podzielić się ze swoimi fanami na Instagramie listą prezentów, które chciałaby dostać. Wśród nich znalazły się vouchery na zabiegi medycyny estetycznej, luksusowa wycieczka i lampa LED.

- Póki co, jeśli chodzi o anti-aging, z medycyny estetycznej, to osocze, fibryna i mezoterapia, więc jakiś voucher by się przydał. Jak jeszcze jakieś biuro podróży chciałoby mnie wysłać na moje urodziny na jakąś superwycieczkę, to też chętnie. Lubię luksus - posumowała wokalistka.

Na tym jednak nie kończy się lista prezentów, którymi chciałaby zostać obdarowana. Wygląda na to, że szalejąca drożyzna dotknęła również Dodę, bo na liście znalazły się... artykuły spożywcze. Piosenkarka chciałaby dostać mleko ryżowe i... seler. Doda nie potrafiła ukryć złości, gdy mówiła o cenie warzywa.

- Czy wy sobie wyobrażacie, że ludzie tak och***li, że za parę naci selera liczą sobie 50 złotych?! Nigdzie nie ma na całym osiedlu. A ja codziennie piję sok z selera. Moim marzeniem jest dostawa selera od rolnika, w normalnej cenie, przez rok - bulwersowała się do kamery.

