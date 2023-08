Dominika Gawęda namalowała sobie piersi?! Niewiarygodne, co stało się z jej biustem [ZDJĘCIE]

Dominika Gawęda w 2006 roku dołączyła do zespołu Blue Cafe po tym, jak z grupą pożegnała się legendarna Tatiana Okupnik. Artystka rzadko udziela wywiadów i chroni swoją przestrzeń. O jej życiu prywatnym wiadomo niewiele. Na ściance widujemy ją tylko przy okazji wielkich festiwali muzycznych. Nie mogło jej zabraknąć w tym roku na "Top of the Top" Festival. Jej biust przykuł uwagę. Wydarzyło się tam coś dziwnego. Zobaczcie sami!

Dominika Gawęda na ściance w Sopocie. Co stał się z jej biustem. Namalowała sobie piersi?

Dominika Gawęda wraz z zespołem Blue Cafe wystąpiła drugiego dnia festiwalu w Sopocie. Wraz z zespołem wykonała między innymi "You may be in love" i "Zapamiętaj" te hity polska publiczność zna na pamięć. Zespół Pawła Ruraka-Sokala zaskoczył, wykonując premierowy utwór "Niewidzialni". Po występie wokalistka pojawiła się także na ściance i udzieliła kilku wywiadów. Uwagę przykuły jej namalowane piersi. Co się stało z jej biustem? Zobaczcie te zdjęcie!

