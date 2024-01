Związki gwiazd. Które gwiazdy kiedyś łączyło uczucie?

Związki, zdrady, rozstania - to jedne z najbardziej pożądanych tematów w sieci. Prywatnymi informacjami z życia gwiazd, szczególnie gdzie zarówno jedna, jak i druga osoba była popularna, pary często chętnie się dzieliły. Nie wszystkim to jednak wyszło na dobre. Słyszeliśmy o takich sytuacjach, kiedy to mówiło się o klątwie wspólnej okładki. Po wywiadzie i opowiadaniu o swojej miłości do końca życia, trwała ona jeszcze zaledwie...kilka miesięcy, a nawet tygodni.

Są jednak też takie pary, które starają się chronić swoją prywatność, nawet jeśli oboje cieszą się dużą popularnością. Do tego stopnia, że często po czasie dowiadujemy się, że te osoby są ze sobą związane i jesteśmy zaskoczeni tym faktem.

Myślisz, że znasz wszystkie byłe związki w show-biznesie? Sprawdź się w naszym quizie. Łatwo nie będzie!

Dopasuj znane pary show-biznesu. Czy wiesz, które gwiazdy były ze sobą związane? Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Z kim Angelina Jolie nigdy nie była związana? z Bradem Pittem z Billym Bobem Thorntonem z Leonardo DiCaprio Dalej

Burzliwy związek Machalicy z Olszówką