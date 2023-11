Dorota Kobiela-Welchman trafiła do szpitala. Reżyserka "Chłopów" przeszła dwie operacje

Dorota Kobiela-Welchman to połowa reżyserskiego duetu, który tworzy filmowo-malarskie perełki w polskim kinie. W 6 lat po premierze znakomicie przyjętego "Twojego Vincenta" Welchmanowie stworzyli obraz, który ma szansę przyćmić tamto dzieło. Ich adaptacja "Chłopów" Władysława Reymonta ściąga do kin w całej Polsce prawdziwe tłumy. Film jest polskim kandydatem do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Na uroczystej warszawskiej premierze pojawił się tłum gwiazd. Dorota Kobiela wyglądała wśród nich rewelacyjnie. Wkrótce po premierze zniknęła jednak z mediów i wycofała się z obowiązków związanych z promocją filmu. Właśnie się okazało, że miała poważne kłopoty zdrowotne.

Na profilu reżyserki na Insatgramie pojawiło się wyjaśnienie tej sytuacji. Okazuje się, że Dorota Kobiela trafiła do szpitala, gdzie spędziła 9 dni i przeszła dwie operacje. Reżyserka już czuje się dobrze i wypoczywa w otoczeniu rodziny i bliskich. "Po dwóch operacjach i dziewięciu dniach w szpitalu jestem przeszczęśliwa, że nareszcie jestem w domu z Hugh i resztą rodziny!!! Bardzo dziękuję Panu chirurgowi, który mnie operował!!! I wszystkim, którzy mnie odwiedzili, i wspierali, i wysyłali życzenia! Ogromnie Wam dziękuję!!!" - czytamy we wpisie. W komentarzach posypały się słowa wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. "Dorota!!! Trzymaj się dzielnie i wracaj szybko do pełnej formy!!! Z całego serca wysyłam duuużo pozytywnej energiii" - napisał Małgorzata Kożuchowska. Fani również nie szczędzili ciepłych słów.