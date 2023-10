Dorota Segda w japońskim "Playboyu". Zdjęcia robione były na trawie

Dorota Segda wyszła za zmarłego 14 października Stanisława Radwana w 2001 roku. Była już wówczas dojrzałą kobietą po przejściach i ze sporym dorobkiem artystycznym. Grała w teatrze, w filmach i serialach. Sporą popularność przyniosła jej rola Agaty w "Na dobre i na złe". Zanim trafiła na plan serialu TVP błysnęła w... Japonii. Mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni byli oczarowali 23-letnią wówczas Polką, która przyjechała do nich razem z ekipą Teatru Starego, żeby wystawić tam "Hamleta" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Dorota Segda znakomicie zagrała rolę Ofelii. Słowiańska uroda i talent naszej aktorki tak spodobały się Japończykom, że zaproponowali jej zjawiskową sesję zdjęciową w słynnym magazynie dla panów. - Pojawiłam się w japońskim "Playboyu" w artykule zatytułowanym "Bosy anioł". (…) Wszystko dlatego, że miałam fatalne buty i Janek Peszek poradził mi, żebym je zdjęła, bo zdjęcia były robione na trawie. Więc mam przepiękne fotografie. Ubrane - podkreśliła Dorota Segda w programie "Kulisy sławy" w TVN.

Dorota Segda pokazywała ciało w teatrze

Fotki późniejszej żony Stanisława Radwana do dziś rozbudzają wyobraźnię, a studenci profesor Doroty Segdy zapewne szukają ich w odmętach internetu. Aktorka nie zdecydowała się za to na udział w sesji dla polskiej edycji magazynu "Playboy". - Pokazywałam swoje ciało w teatrze, natomiast fotografowanie się w "Playboyu" to nie była moja bajka. Jestem z natury asertywną osobą i nie jestem w stanie zmusić się do robienia czegoś, czego nie chcę - wyjaśniła klarownie Dorota Segda. W naszej galerii prezentujemy niesamowite zdjęcia aktorki i profesor AST w Krakowie. Obejrzyj, jak przez lata zmieniała się Dorota Segda.