Dowbor i Koroniewska uchodzą za małżeństwo idealne. Prawda zszokuje wielu!

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska spotykali się od 2003 roku, a sześć lat później na świat przyszła ich pierwsza córeczka Janina. W 2012 roku kolorowa prasa nie przestawała rozpisywać się o zdradzie prezentera, przez którą na kilka miesięcy rozstał się z matką swojej córki. Maciej Dowbor wdał się w romans z prawniczką Anną z Krakowa.

Dla dobra dziecka para starała się utrzymywać poprawne stosunki, choć rzeczywiście nie było to łatwe. Po kilku miesiącach Dowbor rozstał się z kochanką, a jego znajomi donosili, że robi wszystko, co może, by Joanna do niego wróciła. Podobno uśmiech na jego twarzy pojawiał się tylko w obecności Koroniewskiej i ich córki. Tylko, że smutne oczy Macieja długo nie działały na Joasię. W końcu jednak mu wybaczyła. Dwa lata później, w święta Bożego Narodzenia, para stanęła na ślubnym kobiercu. W 2018 roku na świat przyszła ich druga córka, Helenka.

Dziś Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor uchodzą za jedno z najbardziej zgranych małżeństw. Para prężnie działa w sieci, a ich transmisje na żywo, czyli "Domówki u Dowborów", oglądają tysiące internautów. Wielu z nich podziwia relację pary, która zdaje się być idealnie dobrana. Nic dziwnego, że pojawiają się pytania o ich przepis na udany związek. Joanna Koroniewska po latach z Maciejem Dowborem i różnych kryzysach odpowiedziała na to pytanie z niezwykłą szczerością.

- Oj nie wiem, czy jest udany. Na pewno wiem, że związek to jeden wielki kompromis. Z każdej strony. I tylko tak udaje nam się jakoś przetrwać – odpisała swojej fance.

Szczerość godna podziwu?