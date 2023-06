Mamy zdjęcia z rehabilitacji

Dramat Agaty Młynarskiej. Cierpi nawet przy chodzeniu. Konieczne są specjalne zabiegi

Agata Młynarska (58 l.) przez lata zaniedbywała swoje zdrowie. Dziennikarka bagatelizowała bóle brzucha, które w pewnym momencie stały się nie do zniesienia. Wtedy też trafiła do szpitala. Lekarze ustalili, że cierpi ona na nieswoiste zapalenie jelit. By móc w miarę normalnie funkcjonować, musi być na diecie oraz uczęszczać na rehabilitacje. Zabieg, któremu się poddała ma poprawić wydolność jej stawów i mięśni, a co najważniejsze - pozbyć się bólu. Zobaczcie zdjęcia!