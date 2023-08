Dramat Sandry Kubickiej! Odebrała wyniki cytologii, jest bardzo źle. "Głos mi się łamie i dalej wyje"

Sandra Kubicka to jedna z najbardziej popularnych gwiazd polskiego show-biznesu. Widzowie mogli ją podziwiać w programie "Love me or leave me". Choć na co dzień gwiazda uchodzi za bardzo pozytywną i optymistycznie nastawioną do życia, to ostatnio w jej życiu nie dzieje się dobrze. Sandra Kubicka odebrała niedawno wyniki cytologii. Jest bardzo źle. Gwiazda jest załamana i podzieliła się tym ze swoimi obserwującymi.

Sandra Kubicka ma STAN PRZEDNOWOTWOROWY. Gwiazda nie kryje załamania

Sandra Kubicka od kilku lat choruje na Zespół Policystycznych Jajników. W swoich mediach społecznościowych pokazuje sposoby, dzięki którym objawy choroby są zmniejszone. Schorzenia nie da się jednak całkowicie wyleczyć. W związku ze swoim stanem zdrowia, robi cytologię i inne badania zdecydowanie częściej niż przeciętne kobiety. Teraz, odebrała świeże wyniki. Nie jest najlepiej!

- Cześć. Nic nie powiem, bo głos mi się nadal łamie i dalej wyję... przepłakałam całą noc. Bardzo często słyszę "Sandra jesteś młoda". No właśnie, mam 28 lat i wczoraj płakałam, zadając sobie pytanie "dlaczego to wszystko dzieje się akurat mnie, przecież jestem taka młoda". Zadzwonił do mnie wczoraj mój lekarz, wyniki cytologii wróciły złe... Robię cytologię co cztery miesiące dlatego, że jestem w grupie wysokiego ryzyka... Dzięki temu, że robię często, złapaliśmy dziada w odpowiednim momencie... Mam stan przednowotworowy szyjki macicy. Od dzisiaj zaczynam leczenie. Badajcie się często, nawet jeśli jesteśmy młodzi i nic was nie boli. Stany nowotworowe wykryte w odpowiednim momencie mogą być wyleczone. Taki też mam plan. Wyleczyć to - przekazała Sandra na Instagramie.

Życzymy Sandrze Kubickiej dużo zdrowia!

