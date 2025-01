Dramat za oceanem! Nie żyje partner Nicole Kidman. Miał tylko 67 lat

"Dlaczego on mi to robi?"

Nie żyje wielki gwiazdor, grał z Nicole Kidman

O śmierci Nicholasa Eadie'go poinformował media poinformował jego kolega po fachu, Will Conyers. Na razie nieznane są przyczyny śmierci australijskiego aktora. Świat fil;mu za oceanem zalał sieć kondolencjami i wspomnieniami wspaniałwego artysty.

Nicholas Eadie został był uwielbianą postacią australijskiej rozrywki. W w trakcie ponad 30- letniej kariery aktor zagrał mnóstwo znaczących ról. Zdaniem ekspertów, jego wkład w australijski film i telewizję jest nie do przecenienia.

Kariera Nicholasa Eadie

Karierę aktorską Nicholas Eadie rozpoczął w 1981 roku od dwuletniego epizodu w serialu "Cop Shop". Zagrał tam konstabla Sama Phillipsa. Tak dobrze wykonał zadanie, że jego kariera ruszyła z wielkim impetem i nieprzerwanie trwała przez 30 lat. Gwiazdor wystąpił w wielu uznanych australijskich produkcjach, w tym w: "A Country Practice", "Return to Snowy River" i "Halifax FP".

Nicholas Eadie był także znakomitym aktorem teatralnym i występował na deskach w całej Australii. Zasłynął z ról w dramatach: "Sen nocy letniej" i "Poskromienie złośnicy".

U boku Nicle Kidman Eadie zgrał w 1987 roku w telewizyjnym show: "Vietnam".

Pożegnanie gwiazdora

Ostatnią rolą Eadie'go był udział w filmie telewizyjnym "Underbelly Files: The Man Who Got Away" z 2011 roku. Zagrał wtedy u boku gwiazdora "Boy Swallows Universe", Toby'ego Schmitza.

Przyjaciele i fani 67-letniego aktorka żegnają go w poruszających słowach, którymi dosłownie "zalali" media społecznościowe. Wielu dziękuje i deklaruje, że zostali ze złamanym sercem.

Vale to wspaniały Nicholas Eadie - jeden z najwybitniejszych australijskich aktorów - napisał dyrektor teatru Les Solomon. Jednym z moich najtrwalszych wspomnień są jego porywające, rozdzierające serce występy. Vale Nicholas - dodał reżyser teatralny Robert Jarman. O nie, kochany Nicholasie. Taka smutna wiadomość. Tak bardzo kochałam tego wspaniałego mężczyznę – napisał jeden z fanów.

