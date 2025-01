Pilne! Nie żyje gwiazdor disco polo! Zginął w tragicznym wypadku. Miał tylko 39 lat

Nie regulujcie odbiorników, to naprawdę SYN Józefowicza! Sławę zyskał w serialu "M jak miłość"

Gwiazdor disco polo zginął w tragicznym wypadku!

We wtorek 21 stycznia 2025 roku zginął gwiazdor disco polo, Łukasz Obszyński.Muzyk stracił życie w wyniku zderzenia ciężarowego samochodu wojskowego Star 266 z jego samochodem osobowym Audi A4. Przybyli na miejsce policjanci zastali zniszczone pojazdy, artysta był zakleszczony w swoim pojeździe. Aby go wydostać, konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych. Fani disco polo są wstrząśnięci i pogrążyli się w żałobie. Po śmierci Obszyńskiego żegnają go także koledzy i koleżanki z branży.

Świat disco polo w żałobie

Znanego jako Dj Yogas Obszyńskiego we wzruszających słowach pożegnały koleżanki z zespołu Energy Girls. Muzycy sporo ostatnio razem koncertowali.

Początki Łukasza Obszyńskiego z nami, pierwsze lata koncertów, niezwykłe pomysły oraz niezliczone wspólne chwile, które dzieliliśmy, pozostaną na zawsze w naszych sercach. Jego wsparcie i doświadczenie w prowadzeniu imprez były dla nas nieocenione. Dzięki niemu nasze występy zyskały wyjątkowy klimat i energię, której nikt inny nie potrafiłby oddać. Z żalem żegnamy przyjaciela, który zostawił po sobie niezatarte ślady w naszych wspomnieniach. Do zobaczenia, drogi przyjacielu. Twoja muzyka i duch na zawsze będą z nami.

Kim był Łukasz Obszyński?

Łukasz Obszyński był uwielbiany przez fanów muzyki disco polo. Informację o śmierci artysty potwierdził w rozmowie z Plejadą jego brat, ks. Patryk Obszyński.

DJ Yogas, czyli Łukasz Obszyński karierę zaczął w zespole Baflo. Rozgłos zyskał dzięki współpracy z Energy Girls i Lejdi M. Muzyk był twarzą wideoklipów największych przebojów gatunku disco polo. Muzyk zostanie z nami na zawsze dzięki swojemu udziałowi w hitach: "Milenka" i "Księciunio" grupy Malibu. DJ Yogas był także współtwórcą projektów Energy Girls i Meffis.

