Dwa lata po śmierci ukazały się nowe utwory Krzysztofa Krawczyka. Szokujące teksty piosenek!

Właśnie ukazała się płyta „Po prostu Krawczyk. Antologia przebojów”, gdzie oprócz znanych dotąd piosenek, znajdują się również trzy premierowe: „Zapomniałem”, „Pokochać świat” i „Cierpliwie żyj, aby żyć”.

Założyciel zespołu Virgin skomponował przepiękny utwór dla Krzysztofa Krawczyka

Tę pierwszą napisał dla Krzysztofa Tomek Lubert, ponad dwanaście lat temu. - Do współpracy doszło kilkanaście lat temu z inicjatywy managera Krzysztofa Krawczyka - Andrzeja Kosmali. Ten projekt był dla mnie jak spełnienie marzeń, ponieważ zawsze ceniłem pana Krzysztofa jako artystę. Byłem szczęśliwy, że tak wielkiemu artyście podobają się moje kompozycje. Po krótkich rozmowach skomponowałem utwór, który pan Krzysztof znakomicie zaśpiewał. Cieszyłem się, że powstało prawdziwe arcydzieło. Nie wiem, dlaczego wówczas nie ukazał się na żadnej ścieżce, a ja sam w natłoku różnych spraw o nim zapomniałem. Utwór najwyraźniej zaginął gdzieś na lata, ale szczęśliwym trafem został odnaleziony i ma premierę właśnie teraz – opowiada „Super Expressowi” Tomek Lubert. – Jestem niesamowicie wzruszony, że mogłem być małą cząstką muzyczną tak wielkiego artysty… Zawsze byłem wielkim fanem Krzysztofa. Byłem na wielu jego koncertach, ale nawet nie śniłem, że może ona zaśpiewać moją piosenkę – dodaje kompozytor.

Zapomniany numer Krawczyka przyśnił się menadżerowi!

A skoro mowa o snach, to właśnie sen przypomniał Andrzejowi Kosmali, że taki utwór został przed laty zarejestrowany. – Nie wiem, czy to był sen, czy sen na jawie, ale po kilku nieprzespanych nocach spędzonych na przeszukiwaniach archiwalnych plików zobaczyłem Krzysztofa, który przypomniał mi, że nagraliśmy kiedyś piosenkę „Zapomniałem” Tomka Luberta. Obudziłem się spocony, pobiegłem do komputera i odnalazłem wspaniałe nagranie z 2011 roku, które nigdy dotąd się nie ukazało – dlaczego? Bóg jeden wie – stwierdził Kosmala we wpisie na folderze dołączonym do krążka.

Przejmujący fragment piosenki "Zapomniałem"

„Zapomniałem”

Zapomniałem kiedyś ci powiedzieć,

że kochałem zawsze tylko ciebie – wybacz mi.

Dziś – wybacz mi. Zapomniałem być tuż obok blisko.

Miałem wszystko i straciłem wszystko.

Głupio mi, tak głupio mi.

Zapomniałem jak to jest gdy czekasz,

teraz czas przez palce mi ucieka.

Szkoda nas, tak szkoda nas

Refren. Daj mi choć jeden raz, powiedzieć wszystko,

co w pamięci mi zapisał czas.

Daj mi nadziei cień, chociaż na jedną noc, jedyną.

Spróbuj uwierzyć znów we wszystkie obietnice,

które są żebym mógł być tu. Spróbuj uwierzyć w nas, choć raz.