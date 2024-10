Większość fanów nie może uwierzyć w to, że muzyka Liama Payne'a nie ma już z nami. Mężczyzna odszedł, mając zaledwie 31 lat. Do tragicznych wydarzeń doszło w argentyńskim hotelu - nie wiadomo, co działo się w apartamencie, zanim Liam wypadł z balkonu. Na tę chwilę wiadomo jednak, że do zgonu doprowadziły "urazy wielonarządowe", a także "krwotok wewnętrzny i zewnętrzny".

Zobacz też: Nie żyje uwielbiany wokalista. Liam Payne miał 31 lat

Dziewczyna Liama Payne'a przerwała milczenie po jego śmierci

Kate Cassidy była dziewczyną Liama Payne'a od ponad dwóch lat. Kobieta była w Argentynie z muzykiem, postanowiła jednak dwa dni przed śmiercią 31-latka wrócić na Florydę. Dziewczyna w mediach społecznościowych wyjawiła, że jest jej obecnie bardzo ciężko. Poprosiła też fanów o to, aby uszanować jej spokój.

Dziękuję za wszystkie miłe słowa i miłość, które zostały mi przesłane. Byłam kompletnie zagubiona. Przez ostatnie kilka dni nic nie wydawało się prawdziwe. Proszę i modlę się, abyś dał mi łaskę i przestrzeń, abym mogła poradzić sobie z tym na osobności. Liam, mój aniele. Jesteś wszystkim. Chcę, żebyś wiedział, że cię kocham bezwarunkowo i całkowicie. Będę kochać do końca życia. Kocham Cię, Liam - napisała Kate Cassidy na InstaStories.

Tak zginął Liam Payne z One Direction. Smutne wieści

W social mediach pojawiło się sporo informacji dotyczących tego, jak zginął Liam Payne. Do smutnego zdarzenia doszło w hotelu Casa Sur w Bueons Aires. W opublikowanym przez służby oświadczeniu można przeczytać, że ofiara upadła z wysokości 13 lub 14 metrów i doznała "bardzo poważnych obrażeń", które spowodowały śmierć. Policja bada również okoliczności zdarzenia. Niedługo przed śmiercią Liama do hotelu, w którym przebywał, wezwano funkcjonariuszy. Kierownik miał mówić o agresywnym mężczyźnie, który mógł być pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Zdaniem "La Nacion", miało chodzić o Liama Payne'a. Do sieci trafiły też nagrania, które wokalista One Direction publikował w serwisie Snapchat. Fani zwracają jednak uwagę na jego nietypową mimikę i dziwne zachowanie.

Zobacz też: Liam Payne zrobił demolkę w hotelu! Ujawniono zdjęcia pokoju. Biały proszek i rozbity telewizor

Zobacz naszą galerię: Dziewczyna Liama Payne'a przerwała milczenie po jego śmierci. Szokujące, co wyjawiła

Sonda Ktory były członek One Direction jest najlepszy? Harry Styles Zayn Malik Liam Payne Louis Tomlinson Niall Horan