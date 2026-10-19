Edyta Bartosiewicz pogrążona w żałobie. Pożegnała ukochanego tatę

Edyta Bartosiewicz pożegnała ukochanego ojca. "Kocham Cię, Staruszku, do zobaczenia!"

W poniedziałkowy poranek Edyta Bartosiewicz podzieliła się ze swoimi fanami niezwykle osobistą wiadomością. Piosenkarka zamieściła krótki post, w którym przekazała przykrą wiadomość o śmierci jej ukochanego ojca.

Odszedł mój Tata. Kocham Cię, Staruszku, do zobaczenia! - napisała pogrążona w żałobie piosenkarka.

W komentarzach od razu zaroiło się od kondolencji, które napływają z całej Polski. Słowa wsparcia zostawiły również osoby z show biznesu, w tym Kayah, Maria Peszek czy Rafał Królikowski.

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Edyta Bartosiewicz zrezygnowała z kariery u szczytu sławy. Teraz wraca!

Edyta Bartosiewicz na przełomie wieków była jedną z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Jej piosenki "Skłamałam", "Jenny", "Sen" czy "Ostatni" nuciła cała Polska. Za swoją twórczość została wyróżniona aż pięcioma Fryderykami. Gdy odniosła wielki sukces, niespodziewanie zniknęła ze sceny. Fani oraz media zastanawiały się, co spowodowało, że zdecydowała się porzucić karierę.

W 2004 roku wróciła na chwilę za sprawą duetu z legendarnym Krzysztofem Krawczykiem. Piosenka "Trudno tak (razem być nam ze sobą)" od razu stała się przebojem. Po sukcesie utworu znowu zniknęła. Po latach wyznała, że za jej nieobecnością na scenie stały problemy ze zdrowiem, a dokładnie głosem.

Dodała przy tym, że długo sama nie mogła zrozumieć, co jej dolega i dlaczego nie może śpiewać tak, jak dawniej. Ostatecznie zamiast kariery wybrała skupienie się na rodzinie i wychowaniu syna.

Od dwóch lat Edyta Bartosiewicz znowu jest aktywna. Na przełomie 2024 i 2025 roku odbyła się jubileuszowa trasa koncertowa z okazji 30-lecia wydania płyty "Sen". W sierpniu 2026 roku ogłoszono, że dołączy do zespołu trenerów w "The Voice of Poland".

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Edyta Bartosiewicz to legenda polskiej muzyki. Jak dobrze znasz artystkę i jej twórczość? Pytanie 1 z 12 Edyta Bartosiewicz urodziła się w: Gdańsku Warszawie Toruniu Następne pytanie