Edyta Bartosiewicz znana jest szerszej publiczności za sprawą takich hitów jak "Skłamałam", "Trudno tak" czy "Ostatni", ale o swoim życiu prywatnym artystka nigdy nie mówiła zbyt wiele. Mimo ciekawości fanów, starała się zachować tę sferę życia dla siebie. Jak to jednak zwykle bywa, jakieś informacje i tak przedostawały się do mediów. Jak na przykład artykuły na temat związku Edyty Bartosiewicz z Leszkiem Kamińskim, realizatorem dźwięku. Para wzięła ślub w 1990 roku i przez kilka następnych lat wiodła wspólne, szczęśliwe życie. Owocem tej miłości stał się syn, Aleksander Kamiński. Zresztą Leszek i Edyta byli ze sobą powiązani nie tylko za sprawą życia prywatnego, lecz i zawodowego, bo Kamiński realizował większość albumów ukochanej. Ostatecznie związek nie przetrwał próby czasu i zakończył się pod koniec lat 90., gdy Aleksander miał zaledwie 8 lat. Dziś to już dorosły, 33-letni mężczyzna. Edyta Bartosiewicz pokazała go po latach, a fanom aż opadły szczęki. Co za przystojniak!

Syn Edyty Bartosiewicz jest zabójczo przystojny! To, czym zajmuje się Aleksander, wzbudza szacunek

Edyta Bartosiewicz i Leszek Kamiński przez lata byli w separacji, a oficjalnie rozstali się w 2009 roku. Mimo tego, ich relacje pozostawały przyjacielskie. Tym, co na pewno ich łączy, jest syn Aleksander Kamiński. Mężczyzna ma już 33 lata i prezentuje się nienagannie. Edyta właśnie go pokazała.

- Z moim synem Aleksym na urodzinowym solo akcie - napisała Bartosiewicz na Instagramie.

Zdjęcie z mężczyzną wzbudziło nie lada sensacje. Wszystko za sprawą urody Aleksandra, ale także tego, czym zajmuje się on zawodowo. Kilka lat temu Edyta Bartosiewicz zdradziła bowiem w rozmowie z Onetem, że jej syn pracuje w środowisku medycznym. - Wygląda na zadowolonego ze ścieżki, którą wybrał - stwierdziła. Ten zawód na pewno wzbudza podziw i szacunek. Ale warto dodać, że Aleksander Kamiński ma też talent muzyczny! Kiedyś grał na bębnach i podobno wychodziło mu to "naprawdę nieźle", jak chwaliła mama. Mieli nawet z kolegami swój zespół, ale z czasem sprawa poszła w odstawkę i każdy poszedł inną drogą. Zerknijcie poniżej, a znajdziecie tam zdjęcie Edyty Bartosiewicz z synem Aleksandrem.