Stanowski idzie na kolejną wojnę? Tym razem z Edytą Bartosiewicz. Głos zabrał Wojciech Mann

Edyta Bartosiewicz domaga się przeprosin od Stanowskiego

W poniedziałek, 31 lipca, Edyta Bartosiewicz opublikowała na swoich profilach w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym domaga się przeprosin od Krzysztofa Stanowskiego za użycie bez jej zgody utworu "Skłamałam". Piosenkarka napisała również, ze żąda usunięcia fragmentów piosenki z materiału dziennikarskiego o Natalii Janoszek oraz zadośćuczynienia w postaci wpłaty odpowiedniej kwoty na wybrany przez nią cel charytatywny. Wyjaśniła także, że nie chce, aby jej piosenki przyczyniały się do nagonki na kogoś.

"Szanowni Państwo, Wszystkie swoje piosenki pisałam z myślą o tym, by niosły pozytywny przekaz. Nie chcę, by w jakikolwiek sposób przyczyniały się do nagonki na kogoś, kto być może ma jakieś poważne zaburzenia osobowościowe. Oczekuję przeprosin od Krzysztof Stanowski za użycie fragmentów utworu 'Skłamałam' bez mojej zgody, usunięcia ich ze swojego filmu i wpłacenia odpowiedniej kwoty na rzecz wskazanej przeze mnie organizacji charytatywnej. P.S. Wszystkie prawa do moich piosenek są po mojej stronie" - brzmi oświadczenie artystki.

Krzysztof Stanowski odpowiada na żądania Edyty Bartosiwicz

Krzysztof Stanowski zareagował na wezwanie piosenkarki w kilka godzin po publikacji jej postu. Dziennikarz zapowiedział wyciszenie fragmentów filmu, w których wykorzystał przebój Bartosiewicz. Dodał jednak że robi to z troski o to, by drugorzędny (a wręcz, jak to ujął, ósmorzędny) wątek nie rozwadniał ważnego tematu jego materiału. Nie odniósł się w żaden sposób do pozostałych żądań Bartosiewicz, czyli przeprosin i zadośćuczynienia.

Do sprawy odniósł się Wojciech Mann

W rozmowie z Faktem całą sytuację skomentował Wojciech Mann. Wybitny dziennikarz nie ma wątpliwości, kto w sporze pomiędzy Stanowskim i Bartoszewicz ma rację, przynajmniej z etycznego punktu widzenia. - Nie jestem prawnikiem, ale jeślibym wykorzystał czyjś utwór do ilustracji czy wzbogacenia mojej pracy, to po prostu zadałbym pytanie autorowi, wykonawcy, czy mogę to zrobić i chciałbym uświadomić go, w jakim kontekście jego utwór zostanie wykorzystany - powiedział dziennikarz. Zwrócił też uwagę, że tak należałoby postąpić nie tyle z powodów prawnych, co kierując się po prostu dobrym obyczajem.

Stanowisko prawników jest niejednoznaczne

Pod postami Edyty Bartosiewicz oraz Krzysztofa Stanowskiego rozgorzała burzliwa dyskusja na temat możliwości i granic wykorzystania fragmentów utworu innego twórcy w zakresie objętym prawem cytatu. Portal Wirtualne Media opublikował dość obszerną analizę prawniczki Katarzyny Krzywickiej, ekspertki ds. prawa związanego z działaniem w Internecie. Ne jest ona przekonana co do legalności wykorzystania przez dziennikarza utworu Edyty Bartosiewicz: - W tym konkretnym przypadku przytoczenie fragmentów utworu Edyty Bartosiewicz stanowi motyw powtarzający się w materiale Krzysztofa Stanowskiego. Wydaje się, że będzie trudno uzasadnić, że zastosowanie prawa cytatu jest tutaj właściwe. Wbrew niektórym komentarzom internautów, nie ma wielkiego znaczenia, czy cytowany utwór został użyty przez trzy czy 23 sekundy w materiale zawierającym cytat. Nie jest to kryterium decydujące o legalności cytatu, a kluczowym jest jego uzasadniony cel - analizuje prawniczka, wg której trudno tutaj jednoznacznie orzec, kto ma racje. W takich przypadkach jedynie sąd może rozstrzygnąć spór, choć zazwyczaj dochodzi wcześniej do ugody.

