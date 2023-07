Porażające, co dzieje się w domu Janoszek po materiale Stanowskiego. Wielki wstrząs, doniesienia są niepokojące!

Natalia Janoszek jest aktualnie w najbardziej krytycznym momencie swojej kariery, o ile można to tak nazwać. Krzysztof Stanowski kwestionuje bowiem tę "karierę" w najnowszym, prawie trzygodzinnym materiale wideo, który zaledwie w dobę obejrzały ponad 2 miliony osób. Zdaniem dziennikarza i twórcy "Dziennikarskiego Zera", Natalia Janoszek wymyśliła swoją karierę. Stanowski już wcześniej oskarżał o to celebrytkę, a ta zapowiedziała batalię sądową. Teraz, jak się okazuje, to, co dzieje się w jej domu po materiale Stanowskiego, jest porażające. Celebrytka zamknęła się bowiem w czterech ścianach i stroni od mediów. Co prawda publikowała niedawno posty w mediach społecznościowych, ale nie odpisuje na komentarze, nie reaguje, nie odpowiada na zaczepki. Co się u niej dzieje? Doniesienia są bardzo niepokojące.

Z ustaleń portalu Pudelek wynika, że Natalia Janoszek jest wstrząśnięta filmem Stanowskiego, a cała sprawa bardzo ją dotknęła. Osoba z otoczenia Janoszek rozmawia z tabloidowym portalem i zdradza, że celebrytka "stara się robić dobrą minę do złej gry".

- W obliczu kolejnych ataków Stanowskiego bliscy Janoszek namówili ją, by skorzystała z pomocy specjalisty. Okazuje się, że celebrytka przygotowuje się do sądowej batalii przeciwko dziennikarzowi. Profesjonalne wsparcie może więc być dla niej cenne - podaje Pudelek. - Rodzina i przyjaciele przekonali ją, że warto zwrócić się po profesjonalną pomoc, zwłaszcza że ataki Krzysztofa Stanowskiego nie ustają. Opieka psychologiczna będzie tym cenniejsza, bo Natalia nie zamierza rezygnować z udowodnienia swoich racji i przygotowuje się do sprawy sądowej - dodaje osoba z otoczenia celebrytki, jak czytamy.

To nie wszystko. Pudelek ustalił, że Janoszek miała podobno stracić wszystkie zaplanowane do końca roku zlecenia, a reklamodawcy rezygnują ze współpracy z niej. To echa filmu Stanowskiego. "Mało tego, okazuje się, że Natalię planowano obsadzić w roli prowadzącej w nowym programie rozrywkowym. Niestety w obliczu afery wspomniana posada przeszła celebrytce koło nosa", czytamy.

Czy to koniec kariery Natalii Janoszek?

