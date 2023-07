Krzysztof Stanowski i Natalia Janoszek - to nazwiska, które w zestawieniu ze sobą budzą ogromne zainteresowanie w internecie. Wszystko ze względu na to, że twórca "Dziennikarskiego Zera" postanowił obnażyć kłamstwa, jakimi Janoszek - jego zdaniem - karmiła media w ostatnich latach swojej obecności w show biznesie. Zdaniem Stanowskiego, celebrytka wymyśliła swoją karierę w Bollywood. Już pierwszy film dziennikarza sportowego odbił się ogromnym echem w mediach, a to, co teraz opublikował Stanowski, wręcz miażdży Janoszek. Prawie trzy godziny nagrania, którym swoją drogą Stanowski łamie postanowienie sądu, zakazujące mu wypowiadania się na temat Natalii, jest naprawdę mocne. Pokazuje dowody, statystyki, liczby i przekłamania, jakimi Natalia Janoszek miała posługiwać się, by budować swój medialny wizerunek.

Krzysztof Stanowski miażdży Natalię Janoszek! Prawie trzy godziny ostrej krytyki. "Wymyśliła karierę, to są dowody"

Krzysztof Stanowski opublikował wideo o nazwie "BOLLYWOODZKIE ZERO: NATALIA JANOSZEK. THE END", które trwa niemal trzy godziny. W serwisie Youtube w niecałą dobę film obejrzało ponad milion osób. Stanowski ma wobec Natalii Janoszek bardzo wiele zarzutów. Wylicza między innymi, że celebrytka miała udawać podróże prywatnym odrzutowcem, zapłacić za to, by znaleźć się na okładce popularnych magazynów, zarzuca jej nawet, że symulowała zły stan zdrowia, by wyłudzać odszkodowanie po wypadku w autobusie. Słowa, które padają, są bardzo mocne. Stanowski zlecił nawet analizę Instagrama Janoszek, a wnioski są dla celebrytki miażdżące.

- Natalia Janoszek twierdzi w piśmie do sądu, że pomówiłem ją o to, że kupowała sobie lajki na Instagramie, a przecież, jak ma się 1,8 miliona osób obserwujących, to się robi kasę, tylko nawet dziecko widzi, że ten profil nie jest prawdziwy. Będę się tego bardzo mocno trzymał. Zleciłem specjalistycznej firmie analizę profilu Natalii Janoszek - mówił Krzysztof Stanowski. Jak dodawał, z analiz wynika, że niecałe 84% obserwatorów celebrytki to... konta nieprawdziwe, fejkowe.

Ludzie są podzieleni: jedni biją brawo Stanowskiemu za to, że obnaża prawdę o Janoszek, inni twierdzą zaś, że przesadza i uwziął się na "biedną dziewczynę". Film jest tak długi, że trudno go streścić w jednym artykule, więc zwyczajnie odsyłamy do jego obejrzenia: BOLLYWOODZKIE ZERO: NATALIA JANOSZEK. THE END

