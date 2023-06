Stanowski drwi z popularnej aktorki? W komentarzach zawrzało

O Krzysztofie Stanowskim jest głośno. Wszystko za sprawą "zdemaskowania" Natalii Janoszek (33 l.). Dziennikarz opublikował film, w którym twierdzi, że sukces celebrytki w Bollywood to bujda. Pokazał także dowody i wytknął nieścisłości. Celebrytka skierowała sprawę do sądu, a Stanowski dostał zakaz publikacji na jej temat. Pomimo to wybrał się nawet do Indii, gdzie szukał osób, które znałyby Janoszek.

Krzysztof Stanowski o Joannie Opoździe

Teraz Krzysztof Stanowski wypowiedział się na temat Joanny Opozdy (34 l.). Aktorka we wtorek (27 czerwca) pojawiła się na komisariacie policji. Spędziła tam dwie godziny. Przyłapali ją fotoreporterzy, którzy zrobili zdjęcia, jak zapłakana celebrytka siedzi na schodach i prowadzi burzliwe rozmowy przez telefon.

W poście na Twitterze Krzysztof Stanowski odniósł się do zdjęć i relacji paparazzi.- Niesamowite, że Joanna Opozda znana z... Niesamowite, że Joanna Opozda wychodzi z komisariatu i nie idzie do samochodu, którym przyjechała, tylko siada na schodkach i płacze, a przypadkowo stojący nieopodal fotoreporter robi jej z ukrycia zdjęcia - napisał dziennikarz.

Internauci komentują post Stanowskiego o Opoździe. Mieszane reakcje

Post Stanowskiego u internautów wywołał mieszane reakcje. Część z nich zgadza się z dziennikarzem. Pojawiła się też grupa, która wytknęła podobne zachowanie u Stanowskiego. - W związku z wątpliwymi sukcesami polskiej piłki, postanowił Pan zmienić branżę na plotkarską? Bardzo ciekawy koncept - skomentował jeden z internautów. - Niesamowite, że Krzysztof Stanowski znany z... Niesamowite, że Krzysztof Stanowski wychodzi z lotniska i nie idzie do samochodu, tylko ubrany w śmieszny strój daje teatr - nawiązuje do postu inny komentujący.

Do sprawy odniósł się także dziennikarz i komik - Michał Kempa. - Proszę to wyjaśnić. Czekamy na miesięczne śledztwo i minimum 4 twitty dziennie w tej sprawie - napisał.

