Opozda atakuje Królikowskiego. Sugeruje, że jest socjopatą. Antek nie widział syna od 8 MIESIĘCY?!

Joanna Opozda i Antek Królikowski wciąż nie mogą się porozumieć. Aktor nie zobaczył swojego syna z okazji Dnia Ojca. Opozda nie odpuściła sobie więc okazji do mocnych przytyków.

Joanna Opozda atakuje Antka Królikowskiego. Sugeruje, że jest socjopatą. Antek nie widział syna od 8 MIESIĘCY?!

"Też uważam, że Dzień Ojca to święto każdej samodzielnej mamy" - napisała Joanna Opozda w sieci, a gdy niektórzy się z nią nie zgodzili, pisząc, że dziecko potrzebuje zarówno mamy, jak i taty, aktorce puściły nerwy. "Znam wielu ludzi, którzy stwierdzili (już jako świadomi, dorośli ludzie), że woleliby chować się bez ojca, niż np. z ojcem tyranem, alkoholikiem itd. Krótko mówiąc, z nieodpowiedzialnym człowiekiem, który wyrządził więcej krzywdy, niż dobrego... więc nie generalizujmy" - zaczęła swój wpis.

Przypomnijmy, że Joanna Opozda sama nie utrzymuje kontaktów ze swoim ojcem.

"Niestety, rzeczywistość bywa brutalna. Egoistów, narcyzów i socjopatów nie brakuje. Wystarczy od czasu do czasu posłuchać wiadomości" - napisała dalej Joanna Opozda, a później już wprost odniosła się do Antka Królikowskiego. "A co po takim komentarzu ma poczuć taka osoba jak ja, która nie jest w stanie wpłynąć na "pewne sytuacje"? Mam się biczować, że "ojciec" dziecka ostatni raz widział je 8 miesięcy temu? Że nie płaci alimentów? Że nawet nie kiwnął palcem, żeby zabezpieczyć kontakty? Nie. Przynajmniej ja nie mam zamiaru" - podsumowała ostro Opozda.

Antek Królikowski jak na razie wstrzymał się od komentarza.

Zgadzacie się z Joanną Opozdą?

