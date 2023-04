Antek Królikowski i Joanna Opozda mają problem z rozwodem. Aktorka zmienia swój pozew. TYLKO U NAS

Sprawa trafiła do prokuratury

Antek Królikowski i Joanna Opozda wciąż nie mają rozwodu. W maju ub.r. „Super Express” potwierdził, że do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew rozwodowy. Poinformowano nas wtedy, że na pierwszą rozprawę Królikowski i Opozda poczekają nawet rok. Tymczasem ten właśnie mija, a daty rozwodu ani widu, ani słychu.

Rozwód Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy - znamy szczegóły

Była para zaczęła więc dogadywać się bez sądu. Joanna Opozda i Antek Królikowski spotkali się nawet w jednej z warszawskich kancelarii, by podjąć się mediacji. Ich przebieg jest tajny. Wiadomo jednak, że ustalali wtedy podział majątku, wysokość alimentów oraz opiekę nad synem Vincentem (1 r.).

Joanna Opozda zmieni swój pozew rozwodowy?

Swoje pozwy rozwodowe przed rokiem złożyły obie strony - Joanna z orzekaniem o winie Antka, on bez orzekania o winie. Jak się jednak właśnie dowiedzieliśmy, aktorka myśli o zmianie swojego pozwu.

- Joannę poinformowano, że jeśli będzie chciała udowodnić w sądzie winę Antka, sprawa będzie ciągnąć się latami. To ją załamało. Chciałaby wszystko jak najszybciej zakończyć, więc zamierza zrezygnować z orzekania o winie – dowiadujemy się od osoby blisko związanej z byłą parą. - Poza tym Antek udowadniałby, że nie tylko on jest winny rozpadowi małżeństwa. Batalia sądowa trwałaby wieki. A na to nikt nie ma siły – dodaje nasz rozmówca.

Antek Królikowski walczy o opiekę nad synem

Jak ustaliliśmy, do swojego pozwu rozwodowego Antek Królikowski dołączył wniosek o opiekę nad dzieckiem z miejscem zamieszkania przy matce i zabezpieczeniem kontaktów. Jak już informowaliśmy, aktor chciałby widywać syna dwa razy w dni powszednie co najmniej przez trzy godziny oraz w co drugi weekend miesiąca przez siedem godzin.

