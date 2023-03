Pilne spotkanie Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Pogodzą się dla dobra syna?

To było jedno z najkrótszych małżeństw w polskim show-biznesie. W sierpniu 2021 r. Joanna i Antek wzięli huczny ślub, by w lutym 2022 r., poinformować, że nie są już razem. Zbiegło się to z narodzinami ich synka Vincenta (1 r.). Aktor zaczął układać sobie życie u boku prawniczki Izy, a jego żona została samotną matką.

W ostatnich miesiącach okazało się, że gwiazdor nie płaci alimentów na chłopca, a sprawą zajęła się prokuratura.

Joanna Opozda i Antek Królikowski spotkali się u mediatora

Jakie było nasze zaskoczenie, kiedy spotkaliśmy ich w jednej z kancelarii na warszawskiej Pradze, która zajmuje się mediacjami.

- Najpierw pojawił się Antek, chwilę później do budynku wbiegła Asia. Po kilkudziesięciu minutach, on wyszedł zapalić papierosa i wrócił do środka - mówi nam świadek zdarzenia.

Jak się dowiadujemy - po ponad dwóch godzinach mediacje się zakończyły. Aktorka wyszła pół godziny po swoim mężu.

Wszystko wskazuje na to, że mediacja była spowodowana niemożnością dogadania się w sprawie alimentów. "W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację" - czytamy na stronach rządowych.

Joanna Opozda i Antek Królikowski - kiedy rozwód?

Jak potwierdziliśmy, w sądzie nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy rozwodowej. Nie ma także mowy o zgodzie między małżonkami.

