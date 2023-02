Prokuratura podjęła decyzję w sprawie Antka Królikowskiego. Ile zalega żonie?

Zaraz po narodzinach synka Joanna Opozda wróciła do pracy, bo – jak podkreślała – cały ciężar wychowania i utrzymania Vincenta spoczął na niej. Do sądu trafił wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny. W rezultacie komornik zajął konta aktora, o czym poinformował sam zainteresowany. – Po tym, jak komornik zabezpieczył pięciocyfrową kwotę proponowanych przez stronę Asi alimentów, mam zablokowane wszystkie konta, więc o finanse matka mojego syna nie powinna się obawiać, tym bardziej że z tego, co widzę, całkiem nieźle sobie radzi z reklamowaniem wszystkiego na swoim Instagramie, no ale wiadomo, jak to jest – oświadczył. Zadeklarował także, że płaci na syna i pokazał potwierdzenia przelewów na różne kwoty – nie wiadomo jednak, czy odbiorca podpisany jako „Asia” to faktycznie Opozda ani czy wyciągi pochodzą z jego konta.

Prokuratura zajęła się Antkiem Królikowskim

Mijały miesiące, a aktorka nie otrzymywała od męża pomocy. Doprowadzona do ostateczności złożyła w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Antka, o czym poinformowaliśmy jako pierwsi. – Uprzejmie informuję, że postępowanie dotyczy przestępstwa niealimentacji (tj. czynu z art. 209 par. 1 k.k.). Czyn z art. 209 par. 1 k.k. jest zagrożony grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do jednego roku – przekazała nam Aleksandra Skrzyniarz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Śledczy sprawdzali okoliczności związane ze sprawą i zdecydowali, że zostanie wszczęte postępowanie. – Uprzejmie informuję, że w sprawie 18 stycznia 2023 r. zostało wszczęte dochodzenie. Aktualnie jest gromadzony materiał dowodowy. Po jego skompletowaniu zostanie podjęta decyzja merytoryczna w sprawie. Obecnie dochodzenie toczy się w sprawie, co oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutu – dodała Skrzyniarz.

Ile zalega Antek Królikowski?

Kiedy zapytaliśmy o kwotę zaległości, otrzymaliśmy odpowiedź, że to „jest przedmiotem prowadzonego dochodzenia”. Według naszej wiedzy, Antek miał płacić 10 tys. miesięcznie na żonę i dziecko. Jego łączne zaległości mogą wynosić ok. 40 tys. zł.

