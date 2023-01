Krzysztof Ibisz pokazał twarz synka. Maluch rośnie jak na drożdżach! To prawdziwy słodziak

Po tym, jak okazało się, że aktor układa sobie życie z prawniczką Izabelą, cały ciężar wychowania Vincenta spadł na Opozdę. Aktorka musiała przerwać urlop wychowawczy i wrócić do pracy, bo jej mąż nie dokładał się do utrzymania dziecka. Sprawa trafiła wtedy do sądu.

– Antek nie płacił alimentów, więc wystąpiłam do sądu o zabezpieczenie potrzeb rodziny. Sąd przyznał alimenty, których Antek dalej nie płaci, więc aktualnie sprawą zajmuje się komornik – przekazała w lipcu aktorka.

Na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. – Mój syn jest stabilnie zabezpieczony przez komornika, który zajął oba moje konta – powiedział aktor w jednym z wywiadów. „Alimenty zarządził sąd, nie ja. Przyjrzał się Twoim zarobkom i ustalił odpowiednią kwotę. Gdybyś był przyzwoitym człowiekiem i płacił alimenty na czas, komornik nie zająłby Twojego konta. Ile razy próbowałam się z Tobą dogadać? O prawdziwym życiu nie masz pojęcia, prawdziwe życie to nie jest wieczna impreza” – napisała w odpowiedzi Joanna Opozda.

Antek Królikowski pod lupą warszawskiej prokuratury! Nie płaci alimentów?

Według ustaleń "Super Expressu", teraz sprawą niepłacenia przez Antka alimentów zajęła się warszawska prokuratura.

– Uprzejmie informuję, że postępowanie dotyczy przestępstwa niealimentacji (tj. czynu z art. 209 par. 1 k.k.). Czyn z art. 209 par. 1 k.k. zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku – przekazała nam Aleksandra Skrzyniarz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

– Nie będę tego komentowała – mówi nam, wyraźnie zmęczona sprawą Opozda.

– Asia chciałaby mieć to wszystko za sobą. Jest już zmęczona całą sytuacją związaną z Antkiem i tym, jak on podchodzi do ojcostwa. Zabolało ją, kiedy przeczytała, że chciałby naprzemiennej opieki nad Vincentem, podczas gdy cały ciężar wychowania i utrzymania chłopca spoczywa na niej. Czara goryczy przelała się, kiedy podczas ostatniej choroby Vincenta nie mogła liczyć na Antka – mówi nam jej przyjaciel.

Wygląda na to, że gwiazdor słono zapłaci za swoją nieodpowiedzialność. Co na to Antek Królikowski? Nie wiemy, bo nie odpowiedział na nasze pytania.