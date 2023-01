Joanna Opozda z synkiem w szpitalu. Niewiarygodne, jak zachował się Antek

Synek Opozdy i Królikowskiego ma problemy zdrowotne

O tym, że Vincent ma problemy zdrowotne, Asia opowiedziała w jednym z wywiadów. – Vini miał równo miesiąc, kiedy trafił do szpitala z bardzo wysoką gorączką. Lekarze postawili diagnozę: odmiedniczkowe zapalenie nerek. Spędziliśmy tam dwa tygodnie, podczas których spałam przy nim na podłodze. Mały przechodził bardzo bolesne badania: częste pobieranie krwi, cewnikowanie, które strasznie przeżywałam. I byłam w tym kompletnie sama. Nasz pobyt na oddziale też był dla mnie przełomem – mogliśmy przeczytać w „Party”.

W tym trudnym czasie nie mogła ona liczyć na wsparcie męża. Bo chociaż Antek Królikowski (34 l.) deklaruje, że chciałby naprzemiennej opieki, nie odwiedza synka i wciąż nie płaci zasądzonych alimentów, a sprawą – o czym poinformowaliśmy jako pierwsi – zajął się prokurator. Teraz grozi mu nawet rok więzienia.

Vincent trafił do szpitala!

Problemy z alimentami to niejedyne zmartwienie Opozdy. Jak zdradza nam jej przyjaciółka, niedawno trafili z synkiem do szpitala. Co więcej, tam spędzili świąteczny czas – Vincent miał wysoką gorączkę, konieczna była hospitalizacja. Zamiast cieszyć się wolnym czasem, spędzili go w szpitalu – dowiadujemy się. – Sytuacja była bardzo poważna, ale została opanowana. Niestety, w tym trudnym czasie Antek nie odwiedził synka – dodaje nasze źródło.

Medialna wojna Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.