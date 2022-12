Nietypowa wigilia Edyta Górniak. Barszcz i śledzie? To nie dla niej. Wiemy, co zje diwa!

Historia związku Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego należy do bardzo burzliwych i trudno w niej mówić o szczęśliwym zakończeniu, (przynajmniej na tę chwilę). Aktorska para, która mimo pierwszego rozstania, zawarła związek małżeński, nie mogła cieszyć się długo jego przywilejami. Choć wprawdzie do oficjalnego rozwodu jeszcze nie doszło, mężczyzna już kilka miesięcy temu, kiedy jego żona była w ciąży, ulokował swoje uczucia w innej kobiecie. Opozda, jak twierdzi, tuż po narodzinach syna została sama ze wszelkimi problemami zdrowotnymi dziecka, o czym opowiedziała w najnowszym wywiadzie.

Joanna Opozda wraca pamięcią do choroby syna. Uderzyła w Antka Królikowskiego

Vincent Królikowski przyszedł na świat w lutym 2022 roku, jednak po miesiącu trafił do szpitala. Joanna Opozda dopiero teraz zdecydowała się opowiedzieć, jaką chorobę lekarze zdiagnozowali u chłopca. Przy okazji podkreśliła, że ze wszystkim została sama.

- Vini miał równo miesiąc, kiedy trafił do szpitala z bardzo wysoką gorączką. Lekarze postawili diagnozę: odmiedniczkowe zapalenie nerek. Spędziliśmy tam dwa tygodnie, podczas których spałam przy nim na podłodze. Mały przechodził bardzo bolesne badania: częste pobieranie krwi, cewnikowanie, które strasznie przeżywałam. I byłam w tym kompletnie sama. Nasz pobyt na oddziale też był dla mnie przełomem - czytamy w "Party".

Zdrada męża, rozpad małżeństwa, choroba syna i wcześniejszy konflikt z ojcem bardzo źle wpłynęły na zdrowie aktorki. Miała depresję.

- Nie bójmy się prosić o pomoc i nie katujmy się tym, co pomyślą o nas inni. Ze mną też było źle, choć początkowo próbowałam to ukryć. Zamknęłam się na media, niemal nie wychodziłam z domu, albo uciekałam za miasto, by się ze wszystkim uporać. Też było mi wstyd, ale dziś już wiem, że to nie ja powinnam się wstydzić - stwierdza.

Na szczęście dziś jest szczęśliwą mamą i spełnioną aktorką. Co więcej, ostatnio po sieci krążyło zdjęcie, do którego zapozowała z tajemniczym mężczyzną. Choć można twierdzić, że to jedynie przyjaźń, może okazać się, że Asię i Andy'ego łączy coś więcej.