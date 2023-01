Joanna Opozda komentuje wizytę u teściowej. Takich słów nikt się nie spodziewał

Ze względu na napiętą sytuację między rodzicami chłopca, Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie spędza z nim tak dużo czasu, jak by chciała. Gwiazda „Klanu”, która uchodzi za bardzo rodzinną osobę, ubolewała nad tym, ale chętnie pokazywała się z drugim wnuczkiem - Józefem. Nie umknęło to uwadze internautów. „A gdzie zdjęcie z Vincentem? To też wnuk, co to za babcia, masakra…” - napisał kąśliwie jeden z nich. „Mam zdjęcia z Vincentem, ale nie mam obowiązku ich upubliczniać. Szanuję wolę rodziców, a pani życzę spokoju i roztropności w ocenianiu innych” - napisała w odpowiedzi aktorka.

Joanna Opozda odwiedziła teściową

Pod koniec roku Małgorzata Ostrowska-Królikowska ponoć została babcią po raz trzeci. Tym razem ze strony swojej córki Julii (24 l.). Dzień Babci był więc dla niej wyjątkowy. Udostępniła na Instagramie zdjęcie z Józefem z którym wybrała się na zimowy spacer. W tym czasie Vincent był na sankach ze swoją mamą… Ostrowska-Królikowska nie spodziewała się, że kilka godzin później wnuczek zapuka do jej drzwi…

Opozda opowiada o spotkaniu z Ostrowską-Królikowską

- Faktycznie, w Dzień Babci pojechałam do pani Małgorzaty. Ufam, że przy niej mój synek jest bezpieczny i akurat w jej obecności nic mu nie grozi. Wiadomo, że sytuacja jest ciężka, ale staram się być dojrzałą osobą, a przede wszystkim dobrym rodzicem. Pani Małgorzata chce uczestniczyć w życiu Viniego, a ja nie mam zamiaru jej tego utrudniać, bo jest dobrą babcią. Nie chcę, żeby mój synek był mieszany w sprawy dorosłych - mówi nam Opozda.

Fotografią z odwiedzin gwiazda „Klanu” pochwaliła się na Instagramie. Wyglądała na bardzo szczęśliwą…

