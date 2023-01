Małgorzata Ostrowska-Królikowska spotkała się z Vincentem! Joanna Opozda zrobiła jej niespodziankę

W lutym ubiegłego roku, na chwilę przed narodzinami Vincenta, okazało się, że Opozda i Królikowski rozstali się. Młody gwiazdor zaczął bowiem układać sobie życie z prawniczką Izabelą, a jego żona została sama z dzieckiem. Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która uchodzi za bardzo rodzinną osobę, ubolewała nad tym, że rzadko widuje wnuka. Chętnie pokazywała się jednak z drugim wnuczkiem - Józefem. Nie umknęło to uwadze internautów. „A gdzie zdjęcie z Vincentem? To też wnuk, co to za babcia, masakra…” - zapytała jedna z "fanek". „Mam zdjęcia z Vincentem, ale nie mam obowiązku ich upubliczniać. Szanuję wolę rodziców, a pani życzę spokoju i roztropności w ocenianiu innych” - napisała w odpowiedzi aktorka.

Joanna Opozda odwiedziła teściową

Jak donoszą media, pod koniec roku Małgorzata Ostrowska-Królikowska została babcią po raz trzeci. Tym razem ze strony swojej córki Julii. Dzień Babci był więc dla niej wyjątkowy. Udostępniła na Instagramie zdjęcie z Józefem z którym wybrała się na zimowy spacer. W tym czasie Vincent też był na spacerze, ale ze swoją mamą… Ostrowska-Królikowska nie spodziewała się, że kilka godzin później wnuczek zapuka do jej drzwi… Jak udało nam się dowiedzieć, Joanna Opozda chce, by jej teściowa była obecna w życiu Vincenta. Dlatego z przyjemnością odwiedziła ją w sobotę wieczorem.

"Miła wieczorna niespodzianka w Dniu Babci. Vini <3" - napisała wyraźnie szczęśliwa i wzruszona.

Co za piękny gest!

i Autor: Instagram MOK Małgorzata Ostrowska-Królikowska z wnukiem

Kulisy związku Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Obchodzicie dzień babci i dzień dziadka? Tak! Raczej nie

Posłuchaj rozmowy o męskości, kobietach i o tym, kiedy facet staje się długodystansowcem.

Gościem podcastu Marcina Mellera jest pisarz Zygmunt Miłoszewski.